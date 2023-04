'Espejo Público' ha hablado con Paula Arenas, exmujer del juez Pedraz: "Le preocupa que el tema pueda afectar a su hijo en el colegio"

La nueva paternidad del juez Santiago Pedraz ha supuesto una gran revolución que, además, debido a la edad del magistrado, se ha sumado a la polémica generada en torno a la maternidad subrogada de Ana Obregón.

La noticia ha generado un aluvión de reacciones. Así, Esther Doña, primera esposa del juez, apuntó en Y ahora Sonsoles que la decisión de ser padres le había parecido "irresponsable", pues Pedraz y Elena Hormigos solo llevan cuatro meses de relación.

Este viernes, Juanra López, colaborador de Espejo Público, ha podido hablar con Paula Arenas, segunda esposa de Santiago Pedraz. López ha recalcado que la periodista conocía la noticia del embarazo desde hacía una semana, antes de que trascendiera a los medios de comunicación.

"Paula es una mujer muy discreta", ha comentado el periodista que, además, ha explicado que fue el propio juez quien se puso en contacto con su exmujer para comunicarle la noticia del embarazo: "Medía todas las palabras porque es un tema delicado".

Pese a esto, Juanra López, ha apuntado que "la única línea roja" que encontró durante la conversación fue cuando le preguntó qué opinaba su hijo sobre que fuera a tener un hermano: "Me dijo: 'nunca voy a hablar por boca de mi hijo'. Su máxima preocupación es proteger a su hijo, que tiene trece años, lleva siete años, desde que rompieron, un poco expuesto a la faceta mediática del juez Pedraz. Le preocupa cuando el chiquillo vaya al colegio, que esto le pueda afectar".

"Ella fue muy prudente. Su relación con Pedraz no es de ir a tomar copas o quedar a comer, pero sí que están muy coordinados para que su hijo esté bien atendido emocional y materialmente. No me dijo ni una sola mala palabra sobre su exmarido", ha destacado el periodista.