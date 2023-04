Qué casilla de la Renta 2022-2023 hay que marcar para desgravar el plan de pensiones

Desde el 11 de abril y hasta el 30 de junio se encuentra plazo para presentar la Declaración de la Renta vía online, y sucesivamente se irán abriendo los plazos para hacerlo por teléfono y presencialmente. Es el momento de ir confeccionando el borrador, y es normal que surjan dudas en lo relativo a plazos, procedimientos y novedades de este año.

Una de las principales novedades en la Declaración de la Renta de este año está relacionada con los planes de pensiones, cuya fiscalidad se ha modificado, reduciendo "el límite total de aportaciones individuales", según explica la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Se reduce el límite de aportaciones a los planes de pensiones

El límite de dinero que un contribuyente puede realizar a un determinado sistema de previsión social ha descendido por segundo año consecutivo, pasando de los 2.000 euros a los 1.500 euros, "siempre que el total de aportaciones no sobrepase el 30% de los rendimientos netos del trabajo y actividades profesionales". Si se supera este límite, desde la OCU aseguran que no solo no se podría recortar el exceso de la base imponible, sino que podría ser sancionable.

¿Se puede desgravar el plan de pensiones? ¿En qué casilla?

Como explica BBVA, es posible desgravarse el plan de pensiones y las aportaciones hechas en él, ya que "fiscalmente se incluyen en la base imponible del IRPF correspondiente a ese mismo año" de forma que "el contribuyente tiene la posibilidad de reducir el importe del capital a declarar y, como consecuencia, pagar menos impuestos".

Por ejemplo, un contribuyente con 21.000 euros de ingresos y 1500 euros de aportación al plan de pensiones podría tributar únicamente 4.057,5 euros.

Las casillas relacionadas con los planes de pensiones en la Declaración de la Renta van de la casilla 462 a 476, por lo que el contribuyente deberá marcar la que más se ajuste a su situación para poder desgravarse el plan de pensiones. Estas casillas están enmarcadas en el apartado "Reducciones por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social", dentro del subapartado "Reducciones de la base imponible".