Jennifer Garner explica por qué no deja que sus hijos tengan redes sociales

Jennifer Garner está convencida de que las redes sociales, depende de a qué edad, son más perudiciales que beneficiosas. Así al menos lo ha dejado claro en su visita al programa Today, donde fue a presentar su próxima miniserie, The Last Thing He Told Me, en la que se mete en la piel de una madrastra.

Por el mero contexto, Hoda Kotb y Savannah Guthrie, las presentadoras, aprovecharon la oportunidad para preguntarle a la actriz de 50 años por su papel de madre de Violet, Seraphina y Samuel, de 17, 14 y 11 años, todos ellos hijos que fueron fruto de su antiguo matrimonio con Ben Affleck.

"Mis hijos, adolescentes, son bastante buenos", ha comenzado diciendo Garner, no sin reconocer poco después que criar a tres jóvenes en esas edades representa un gran desafío. "Son diferentes escenarios y hay fricciones, pero ya estoy hecha a que las cosas sean a veces complicadas, sí", ha declarado.

Kotb y Guthrie aprovecharon ese momento para felicitar a la actriz por haber conseguido mantener a sus hijos alejados de las redes sociales y de Internet todo este tiempo y la intérprete de series como Alias respondió que hay una razón muy sencilla: existen estudios que afirman que las redes "no son buenas" para los más jóvenes.

Y eso que le han pedido permiso para tenerlas, pero ella se mantiene firme en su postura y no se lo ha dado. "Simplemente les dije a mis hijos: 'Mostradme algún artículo que pruebe que las redes sociales son buenas para los adolescentes y luego tendremos esta conversación. Encontrad alguna evidencia científica como la que yo tengo que dice que no son buenas y entonces charlaremos'", ha contado.

Según ha puntualizado Garner, su hija mayor "está agradecida" con ella por esa postura, aunque no dijo si los otros dos opinan igual que la primogénita. Además, se va poniendo una fecha límite. "Ya veremos. Quiero decir, es un largo camino. Me quedan un par [de hijos] más, así que, toco madera, veremos si realmente aguanto", ha bromeado.

Jennifer Garner explained why she discourages her kids from using social media during her latest "TODAY" interview. Listen! pic.twitter.com/OUfDibVeCJ — E! News (@enews) April 12, 2023

Recientemente, en una entrevista para la revista Stellar Magazine, Garner explicaba que sus hijos sí que están al tanto de lo que ocurre en las redes: "No es que ellos no tengan acceso a todo tipo de contenido en Internet. Solo porque no tengan cuentas en las redes sociales no significa que no interactúen con lo que hay en Instagram, TikTok y todo lo demás. Sencillamante no lo hacen a título personal, desde sus propios dispositivos".