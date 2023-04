A partir de ahora ya no se exigirá una altura mínima para ingresar en las Fuerzas Armadas o en la Guardia Civil porque el Ministerio de Defensa ha anunciado la eliminación de ese requisito, que hasta ahora obligaba a los aspirantes a medir más de 1,60 m, en el caso de los hombres, y más de 1,55 m, en el caso de las mujeres.

Ejército y Guardia Civil eran los dos últimos cuerpos de seguridad dependientes del Estado que todavía exigían una altura mínima, ya eliminada en la Policía Nacional, los Mossos d'Esquadra o la Ertzaintza. No obstante, las principales asociaciones de militares subrayan la importancia de mantenerla para determinados puestos operativos.

"Hay que ser conscientes de que nosotros llevamos armamento, vamos con un fusil HK de 1 metro de longitud y más de tres kilos de peso. Si ponemos a una persona que mide 1,50 con un fusil de un metro, me parece que estaríamos cometiendo un grave error", afirma Francisco Bellón, presidente de la Unión de Militares de Tropa (UMT), partidario de exigir una estatura mínima en el Ejército.

"Infantería, caballería, paracaidistas... no le puedes poner un paracaídas a una persona que mida menos de 1,70 porque un paracaidista tiene que tener determinado peso para la caída, una amortiguación para impactar con el suelo, etc. También un marinero tiene que ser alto para tirar de una estacha", explica: "Yo soy de infantería de marina y mido 1,87, pero es que voy con una mochila de 40 kilos a la espalda".

Aunque Defensa ya contempla que la estatura mínima siga siendo un requisito cuando sea "esencial y determinante" para ocupar determinados puestos, Bellón advierte de que ese matiz puede dar lugar a discriminaciones: "No veo a una persona de menos de 1,70 tirando un mortero que solo la base pesa 25 kilos. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Que solo se van a abrir puestos administrativos y determinados destinos para las personas bajitas? ¿Las que son más altas ya no van a poder aspirar a esos puestos? De momento, lo anunciado por Defensa es un brindis al sol. Todavía nos tiene que explicar detalladamente en qué consiste la nueva normativa y tenemos que presentar nuestras alegaciones".

También recuerda que "el Ejército, la Guardia Civil y la Policía son instituciones que deben mantener una imagen" y que "la altura y el índice de masa corporal" de sus integrantes influyen en ella.

Miquel Peñarroya, presidente de la Asociación de Suboficiales del Ejército (Asfaspro), considera que solo es un anuncio "mediático" por parte del Gobierno ante sus problemas para encontrar nuevos reclutas: "Lo vende como una forma de romper barreras y eso queda muy romántico, pero si realmente quieres hacer la carrera militar más atractiva, no es con detalles como este, sino mejorando las condiciones laborales porque la realidad es que estamos muy mal pagados".

Bellón comparte esa opinión: "Cada vez es más difícil el reclutamiento porque se ofrecen trabajos muy precarios y eso hace que tengan que rebajar los parámetros para entrar en las Fuerzas Armadas. Es un problema para el Ejército".

Peñarroya entiende, además, que es una medida puramente "estética" porque los requisitos de altura se van a mantener en la mayoría de puestos, también el de altura máxima que hasta ahora estaba fijado en 2,03 metros: "En una oficina no hay problema porque todo es muy ergonómico y caben personas de cualquier estatura. Pero en la cabina de un avión de combate no cabe gente muy alta y en un carro de combate tampoco puedes meter a un jugador de baloncesto".

"No nos engañemos, los requisitos para determinados puestos se van a seguir manteniendo porque en los cuarteles hay potestad para establecer esos límites. No se establecen porque sí, sino por una razón operativa", asegura.

Desde la Asociación Unificada de Militares Españoles (Aume) señalan que "eliminar cualquier barrera que no suponga un perjuicio para el desarrollo de la profesión siempre es positivo" y recuerdan que "también se han ido eliminando patologías excluyentes como la celiaquía o la diabetes" para acceder a las Fuerzas Armadas.

No obstante, indican que todavía no saben en qué consiste exactamente la medida anunciada ni en qué puestos se aplicará: "Ahora mismo hay un déficit de militares y no sabemos si esto es un aliciente para que se incorporen más o para fomentar la incorporación de mujeres, no sabemos muy bien a qué obedece porque solo nos han mandado un borrador y la norma aún tiene que pasar por el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas".

La asociación Tercios Viejos Españoles (Tervies) también aprueba la eliminación de esa barrera, siempre que se mantenga para funciones específicas: "Compartimos plenamente los principios constitucionales de igualdad de oportunidades, mérito y capacidad. Todos los puestos deben de estar abiertos a todos los ciudadanos españoles, sin distinción alguna. Es inaceptable que se pueda excluir a los bajitos, a los mayores de 45 años o a los discapacitados. Distinto asunto es que con carácter puntual se establezcan requisitos para determinados puestos u ocupaciones, pues es de pura lógica que no es razonable tener pilotos ciegos o infantes cojos".

Las asociaciones de guardias civiles, a favor

Las asociaciones de guardias civiles son también favorables a la eliminación de los requisitos de altura. "Entendemos que los aspirantes deben tener la aptitud psicofísica adecuada para el ejercicio de la función policial y la altura no puede ser un elemento definitivo para determinar quién será Guardia Civil en un futuro. El tener una estatura mínima no garantiza forzosamente el buen funcionamiento de los servicios policiales", afirman desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

En la misma línea se expresan en la asociación Independientes de la Guardia Civil (IGC): "Lo vemos bien siempre que se delimite la altura para determinadas unidades o especialidades".

Esa opinión la comparten en el Sindicato Unificado de la Policía Nacional (SUP), un cuerpo que ya eliminó el requisito de altura en 2022, excepto para unidades especiales como las UIP, UPR y los GEO. "Nos posicionamos a favor de la eliminación de cualquier discriminación, siempre y cuando no afecte a la capacidad operativa de las unidades", afirma su portavoz, Jacobo Rodríguez.

"Entendemos que puede haber personas con cualidades especiales que nada tienen que ver con la altura y ese es un talento del que la Policía no debe prescindir. Del mismo modo, hay unidades especiales que deben seguir manteniendo esa exigencia para no perder eficacia, como pueden ser las destinadas a seguridad ciudadana o los GEO", añade.

Del mismo modo, sindicatos de Mossos d'Esquadra y Ertzaintza aprueban la eliminación del límite de altura. "Nuestro criterio es que si los agentes son buenos, son válidos. Puedes medir 1,60 y ser un excelente policía. Creemos que lo que hay que tener en cuenta es el mérito y las capacidades de cada uno", afirman en el sindicato de la policía catalana Uspac. "Nos parece una buena medida porque estamos en contra de cualquier tipo de discriminación, ya sea por motivos de raza, sexo o religión", indican en ESAN, de la Policía vasca.

Por el contrario, los requisitos de altura mínima sí se mantienen para ser bombero en muchas convocatorias lanzadas por ayuntamientos, diputaciones o comunidades autónomas. El Ayuntamiento de Barcelona exige, por ejemplo, un mínimo de 1,60 a los hombres y 1,55 a las mujeres.