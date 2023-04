Pantomima Full se mete en el mundo de las relaciones que están "regular" y se dan "un tiempo para pensar"

El dúo cómico Pantomima Full sube cada viernes a sus redes sociales vídeos de parodia en los que le buscan las costuras del humor a todo tipo de temas, personajes o lugares comunes. Este viernes ha sido el turno de reírse de esas situaciones en las que una pareja se da un tiempo "para pensar".

El vídeo lo protagoniza Rober Bodegas, que junto a Alberto Casado forma Pantomima Full. Él interpreta a un hombre que se ha dado un tiempo con su novia, pero que lejos de pasarlo mal, se desata.

"Llevamos un tiempo regular, pero tampoco sé si como para dejarla", dice, mientras vive la vida del soltero adolescente que no es. "Me ha dicho de quedar y hablar, pero es pronto, a lo mejor nos confunde", dice el personaje, que en realidad no quiere quedar porque tiene "plan por otro lado".

"Pareja- Ajustes- No molestar", dice uno de los tradicionales rótulos de estos vídeos, imitando los controles de un móvil. El personaje "no está soltero", "pero...", dice, pero sí con la "sensación de estar disponible". Algo que traduce un rótulo como "Se le va la *olla".

Esa tendencia a ir y venir con unas y otras y de buscar el flirteo en redes sociales hace que en lugar de estar hecho polvo por la ruptura esté "hecho polvos", según otra cartela.