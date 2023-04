Belinda recuerda el día en el que un fan la 'asaltó' sobre el escenario: "Les dije a los de seguridad que fueran con cuidado"

El pasado mes de marzo, Belinda actuó en la Feria de las Fresas de Irapuato, México, y esta es una actuación que nunca olvidará, no solo porque fue en el país en el que creció, sino por lo que vivió sobre el escenario con un fan.

"En el concierto de hoy se subió una persona al escenario, casi me tira y me lastimó, además del susto que me llevé. Me duele mucho la espalda", escribió en stories tras aquel tenso momento. Sin embargo, su actitud durante este 'asalto' no fue para nada alarmante, sino que tuvo una gran diplomacia.

Así se puede comprobar en el vídeo que se publicó en redes, donde se ve al joven subiendo al escenario y abrazándose a ella mientras sonreía de felicidad por poder estar cerca de su ídolo. De repente, se tira al suelo sin dejar de abrazarla, pero esto provocó que comenzara a tocarle las piernas.

Al ver eso, los agentes de seguridad empezaron a agarrarle para apartarle de ella, pero Belinda intervino y le pidió a los guardias que esperaran. "Si te relajas, te juro que no te van a agarrar", se oye decir a Belinda mientras abraza al fan. Pero, después, él continuó apretándola y le puso su cara en su pecho.

Tras sacarle del escenario, la cantante cogió una botella de agua y le pidió al público que se la pasara al joven. "Con cuidado, quédate ahí y te tomas eso y respiras, porque casi te da algo. ¡Me asustaste!", le dice entre risas. "Es que está pedito".

La cantante hispano-mexicana recordó esta anécdota este jueves en El hormiguero, donde acudió a presentar Edén, su nuevo single para la segunda temporada de Bienvenidos a Edén, de Netflix. "Estaba sobón y pedito", rememoró.

"En el momento estás en shock, pero sabes el amor de los fans, siempre sentí que no tenía una mala intención", declaró a Pablo Motos. "No lo conocía, pero los Belifans generalmente siempre son muy apasionados, intensos y cariñosos, pero no lo hacen con mala intención".

"Sabía eso en el fondo y les dije a los de seguridad que fueran con cuidado porque tampoco quiero que lo lastimen. A veces la euforia no la controlas", añadió. "Pienso que él estaba sin control y no sé cómo lo manejé, pero con mucho cariño".