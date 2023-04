El 'tiktoker' Adri Contreras, en 'La Resistencia': "Tengo menos dinero en el banco de lo que la gente se piensa"

La Resistencia concluyó la semana con la visita de Adri Contreras, presidente del equipo El Barrio, de la Kings League, de la que se proclamó campeón hace unas semanas.

El ibicenco es uno de los tiktokers del mundo fútbol más importantes de España con más de 4 millones de seguidores. Contreras es periodista y trabajó en El Chiringuito de Jugones, pero ahora se dedica a promocionar su marca personal en redes sociales.

Tras mostrar el trofeo de la Kings League, el invitado no se libró de las clásicas preguntas del espacio de Movistar Plus+: Dinero en el banco y relaciones sexuales en los últimos 30 días.

El 'tiktoker' Adri Contreras, en 'La Resistencia'. MOVISTAR PLUS+

"Tengo menos dinero en el banco de lo que la gente se piensa. En los meses de competición, que han sido tres, me he gastado 20.000 euros", explicó el ibicenco.

"Me quedarán entre 10.000€ y 20.000€. Si se repiten estos tres meses y no gano dinero, me quedaré en números rojos", le explicó Contreras al presentador.

Y añadió que "en TikTok se gana muy poco y fuimos el único equipo de la Kings League que no tenía patrocinador".

Ojo que se pueden sindicar los jugadores de la @KingsLeague pueden ir con bates de baseball y antorchas para intercambiar la visibilidad por más pasta🔥🪓 pic.twitter.com/J4Ks9d6F5L — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) April 13, 2023

A continuación, Broncano pasó al tema de las relaciones sexuales. "No tengo mucho tiempo, la verdad...", admitió el invitado. "Incluye pajas", matizó el conductor del programa.

"No me hago casi ninguna. No tengo tiempo. Están ahí mis compañeros de piso y lo saben. Desde que vivo con ellos, desde noviembre, no he hecho ni una", afirmó.

"No me apetece, pero hago otras cosas", aseguró. Sorprendido, el presentador solo acertó a decirle entre risas que "te va a petar un huevo o un ojo".