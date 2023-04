Katerina Safarova pide empatía en 'Supervivientes': "Tienes muchas ganas de irte, pero la audiencia es juguetona"

Katerina Safarova era uno de los tres concursantes nominados, junto a Asraf Beno y Yaiza, la novia de Ginés Corregüela. La joven ya protagonizó al principio del concurso una escena donde pedía abandonar la isla por no sentirse a gusto.

"Tienes muchas ganas de irte, pero la audiencia es muy juguetona y le gusta dejar en el concurso a aquellos que manifiestan su voluntad de abandonar", le dijo Jorge Javier Vázquez para que no se "llevara sorpresas".

La joven pidió empatía por parte de los espectadores: "He sido sincera y he dicho lo que siento". Finalmente, contra el pronóstico del presentador, la audiencia eligió que Katerina fuese la expulsada de la noche.

Katerina al ser expulsada // Al llegar a la otra playa y descubrir que tiene que estar otra semana #SVGala7 #Supervivientes2023 pic.twitter.com/Y93nANKjVx — TU ANSIEDAD ✵ (@soytuansiedad) April 13, 2023

Lo que no se esperaba es tener que trasladarse a la 'Playa de los Olvidados', donde se encontraban sus excompañeros Jaime y Artùr. "Me sorprende mucho verte", le dijo Jaime al no esperar que Katerina fuese expulsada.

Tras anunciar que el domingo conocerían el nombre del expulsado definitivo, que se debatiría entre los tres, Katerina se mostró feliz: "Son compañeros top". Aunque, eso sí, admitió su deseo de volver a España.