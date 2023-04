Nuria, en 'First Dates': "Cuando me miro al espejo pienso que soy un pedazo de pibón"

Una de las mejores maneras de lograr el éxito en la vida es tener confianza en uno mismo, y Nuria presumió de ella en su presentación en First Dates este jueves: "Cuando me miro al espejo pienso que soy un pedazo de pibón".

"Soy muy coqueta, me gusta arreglarme las uñas, el pelo me lo estoy planchando cada dos por tres y me encanta el maquillaje", reconoció la murciana.

Antonio, su cita, se quedó impactado al verla entrar en el restaurante de Cuatro: "Los tatuajes que es lo que más me gusta, el color de pelo y sus ojazos, son tres de las condiciones que yo pedía en una chica", admitió.

Antonio y Nuria, en 'First Dates'. MEDIASET

El cartagenero le explicó que tenía un disfraz de mariquita que se lo llevaba a todos lados: "He recorrido España de feria en feria y hasta me piden fotos".

Durante la cena, la murciana quiso saber si a Antonio le gustaba salir de fiesta: "No mucho, prefiero las fiestas de los pueblos", aseguró el comensal.

"Son lo mejor porque te encuentras a la gente de allí, a los de las ciudades... La gente bebe de otra manera, hay otro rollo con las charangas…", añadió.

Nuria y Antonio, en 'First Dates'. MEDIASET

Otro tema que quiso tratar el cartagenero fue el deporte, porque a él le encantaba, pero a Nuria no tanto: "Salgo a andar, pero que lo que más me gusta es dormir".

Al final, Nuria sí que quiso tener una segunda cita con Antonio porque "me ha parecido un chico muy simpático". Él, por su parte, también volvería a quedar con la murciana: "Me ha dado mucha confianza".