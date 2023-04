La guerra preelectoral del agua tensa el debate en el Parlamento andaluz

El Parque Natural de Doñana volvió este jueves a protagonizar la sesión de control en el Parlamento andaluz, donde todos los grupos de la oposición, excepto Vox, utilizaron su turno de preguntas al presidente de la Junta, Juanma Moreno, para reiterar sus críticas a la ley sobre los regadíos de la Corona Norte, cuya tramitación se aprobó el miércoles en la Cámara con los votos del PP-A y Vox tras un tenso debate.

"Serenidad, rigor y coherencia" fue lo que Moreno reclamó a las tres formaciones de izquierdas para abordar un problema, dijo, que "no ha creado este Gobierno, sino que es heredado". La solución, admitió, es "compleja", pero la "responsabilidad" de su Ejecutivo es "encarar los problemas, no como ha ocurrido durante muchos años con la política de brazos cruzados del PSOE, de mirar hacia otro lado y dejar que los problemas se pudran".

En este punto, el presidente de la Junta instó al Gobierno central a cumplir con una ley estatal de 2018 sobre el trasvase del Tinto-Odiel-Piedras a la demarcación del Guadalquivir y a ejecutar el túnel de San Silvestre, una infraestructura que permitiría la llegada de agua en superficie a Doñana. La oposición insiste en este punto en que el agua de ese trasvase "ya está distribuida" y que el PP-A pretende "repartirla dos veces".

Pero fuentes de la Junta explican a este medio que la mencionada normativa del Gobierno central establece en su articulado la creación de una comisión de gestión técnica, entre cuyas funciones figura la "redacción de unas normas de explotación del trasvase, en las cuales se definan los volúmenes transferibles en función de las circunstancias hidrológicas". Esa comisión, apunta la Junta, se creó en febrero de 2022 y en junio de ese mismo año el Ejecutivo andaluz designó a sus representantes, sin que hasta la fecha se haya convocado "ni una sola vez".

Moreno lamentó igualmente que su Gobierno ha intentado "en varias ocasiones hablar con el ministerio". No en vano, el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, remitió una carta al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en febrero de este año mostrando su "decepción" por no haber sido convocado a la comisión bilateral que ambos acordaron crear en diciembre de 2022. Ambos mantuvieron otro encuentro a finales de febrero, en el que la Junta asegura que Morán "volvió a comprometerse" en la creación de dicha comisión, que hasta ahora no se ha constituido. Precisamente ayer, el Parlamento debatió una proposición no de ley presentada por el PSOE-A para instar a la Junta y al Gobierno central a la creación de esa comisión, una propuesta que salió adelante con los votos de los socialistas y del PP-A.

Reacciones nacionales

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se pronunció sobre esta polémica, y defendió que la ley de Moreno "quiere buscar una solución para todas las familias, por supuesto preservando la joya de la corona, garantizando los acuíferos". Ahora, dijo, "nadie se cree que al Gobierno le interese el parque de Doñana porque lleva muchos años sin cuidarlo". Y contrapuso el modelo del presidente andaluz con la "política hidráulica muy errática" de Pedro Sánchez.

Este último también volvió a referirse a Doñana, y advirtió que el parque "no es cortijo de nadie, y mucho menos de la derecha y la ultraderecha andaluza", por lo que se cuestionó "a qué viene tanta soberbia" e instó a la Junta a "reconocer el error y frenar este atropello". Yañadió: "Doñana es patrimonio de Andalucía, de España, de Europa y vamos a salvar Doñana".

Fecha clave: 3 de mayo

"Si hace falta, voy yo mismo a Bruselas a explicar nuestra propuesta". Lo ha repetido en numerosas ocasiones el consejero del ramo y portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, desde que saltara la polémica por la ley sobre los regadíos de Doñana. Y esa reunión, finalmente, se va a producir el próximo 3 de mayo entre representantes del Gobierno andaluz y responsables del gabinete del comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius.

El encuentro se cerró este mismo jueves, después de que la Comisión Europea insistiera en que, "si es necesario", la CE "tendrá la posibilidad de adoptar nuevas medidas para asegurar que España cumple con la sentencia del Tribunal de Justicia sobre Doñana", entre las que se incluyen posibles sanciones monetarias. El portavoz de la Comisión, Tim McPhie, aseguró también ayer que se mantiene un diálogo abierto con las autoridades españolas, aunque evitó especular sobre cuáles serán los próximos pasos del proceso.

Fuentes de la Junta lamentaron además que el Gobierno central insista en su afirmación de que "Doñana no se toca", cuando, según ha hecho público el Ejecutivo andaluz, el Ministerio para la Transición Ecológica concedió el pasado año trece autorizaciones para la extracción de aguas subterráneas en Doñana, en respuesta a una petición de la Junta de 2007, todas ellas en el municipio onubense de Almonte, para el riego de herbáceos, hortalizas, fresa y fresón de algo más de 211 hectáreas, según figura en el expediente de "concesión de aguas públicas", publicado en el Boletín Oficial de Huelva del 2 de febrero de 2022 y consultado por este periódico.

"Entiendo el guion, hay elecciones a la vista y este es un tema suculento", espetó ayer Moreno al PSOE-A, que acusó a los socialistas de "utilizarlo políticamente ahora para desgastar al Gobierno andaluz e intentar arañar un puñado de votos".