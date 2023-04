Diego Matamoros se somete a un injerto capilar y comparte todos los detalles de su intervención: "Estoy un poco hinchado"

Diego Matamoros está viviendo una etapa de muchos cambios y, como él ha explicado este jueves a través de Instagram, esto le está haciendo estar más desconectado de lo habitual. Sin embargo, las razones de su ausencia son positivas, pues está muy centrado en su relación con Marta Riumbau y en trabajar en él mismo. De hecho, se ha sometido a un injerto capital.

"Teniendo en cuenta mi herencia genética, prefería anticiparme para frenar la caída. En mi caso ha sido prácticamente un micro injerto, en el que se han trasplantado 1.100 folículos", ha informado en sus stories.

El hijo de Kiko Matamoros ha aclarado que "la técnica utilizada es la técnica FUE, es decir, se injerta pelo a pelo".: "Lo complementaré con cocktails personalizados infiltrados en el cuero cabelludo para fortalecer la densidad y favorecer el crecimiento".

Diego Matamoros habla de su injerto capilar. INSTAGRAM / DIEGO MATAMOROS

El influencer ha publicado los pasos de la intervención a través de varias fotografías. "Me rapé y de repente me vi que tenía bastantes entradas y que me clareaba bastante el pelo. La técnica que han usado es FUE, que es pelo a pelo. Me han quitado pelo de atrás y me lo he puesto delante", ha apuntado.

Ahora mismo debe tener paciencia hasta recuperarse del todo. "Como veis, estoy un poco hinchado", ha reconocido, celebrando que la calvicie es un tema "tabú" entre los hombres y que hay que hablar de estos temas y tratarlos sin miedo si generan algún tipo de inseguridad.

"Fueron siete horas de operación y la verdad es que no he tenido ningún problema. No tuve dolores. Aunque veáis que hay sangre, en ese momento yo no noté nada. Estoy muy contento. He de deciros que metieron 1.100 folículos y viendo la herencia genética que tengo, me he adelantado a este proceso", ha zanjado.