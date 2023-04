Salvador Illa aleja al PSC de la ‘mesa de partidos’ propuesta por Aragonès para consensuar el «Acuerdo de Claridad»

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, aseguró ayer que «el PSC no tiene comprometida la asistencia reuniones que vayan en la línea de dividir a los catalanes y no en la de fomentar la unión», en referencia a la ‘Mesa de Partidos’ que el presidente Pere Aragonès propuso convocar para consensuar un ‘Acuerdo de Claridad’ y negociar un referéndum con el Gobierno.

De esta manera, Illa no confirmó la asistencia de su partido a estas reuniones, cuando a primera hora de la mañana, parecía segura la participación de los socialistas en la ‘Mesa’ ya que la portavoz del grupo parlamentario del PSC, Alícia Romero, había manifestado que «cuando nos convoca el presidente, acostumbramos a acudir».

Illa quiso aclarar las palabras de Romero asegurando que «ella no ha dicho que asistimos. Ha dicho que colaboraríamos. Yo he dicho que no hay nada decidido y nada comprometido», insistiendo en que no era una rectificación a Romero.

«El PSC no tiene comprometida la asistencia a reuniones que vayan en la línea de dividir a los catalanes». Salvador Illa. Primer secretario del PSC



Salvador Illa pidió a Pere Aragonès que «se centre en los problemas que preocupan a los catalanes», sobre todo en el de la sequía. Además, ha recalcado a Aragonès que «nunca habrá un referéndum de autodeterminación en Catalunya» y se ha referido al ‘Acuerdo de Claridad’ como una propuesta «nada clara, más bien es confusa».

El jefe de la oposición en Cataluña, Salvador Illa, realizó estas declaraciones después del acto de toma de posesión del nuevo delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto. El nuevo representante del ejecutivo en Cataluña sustituye a Maria Eugènia Gay, que va como número dos en la candidatura socialista a la alcaldía de Barcelona encabezada por Jaume Collboni.

A la toma de posesión de Carlos Prieto asistió la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, así como los más destacados miembros del PSC, y las predecesoras en el cargo, Maria Eurgènia Gay y Teresa Cunillera.