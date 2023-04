Ideas para decorar tu terraza o jardín esta temporada con AliExpress

Tras los rigores del invierno, las temperaturas se han moderado y los días se han vuelto más largos y soleados. Además, la primavera es una temporada de renovación y, por tanto, es el momento ideal para disfrutar de tu jardín o terraza con amigos y familiares. Por este motivo, es importante que prepares el espacio para crear un ambiente agradable. Puedes plantar nuevas plantas y actualizar los muebles de exterior para convertir tu terraza o jardín en el lugar favorito de tu hogar.

Te contamos cuáles son las tendencias en decoración de exterior que vienen para esta temporada y, además, te proponemos algunos muebles y complementos con los que decorar tu terraza o jardín a un precio inmejorable. Para darte ideas, nos hemos ido a AliExpress. Por dos razones. La primera es que una selección de artículos muy económicos; la segunda es que puedes conseguir un descuento extra si aprovechas el código promocional AliExpress que tenemos en Descuentos 20minutos.

Las plantas y flores siguen siendo tendencia

La vegetación es esencial en cualquier jardín y este año es una de las tendencias en decoración de exteriores que viene con más fuerza. Tienes varias opciones en función del espacio del que dispongas. Puedes optar por las clásicas plantas en macetas, crear un jardín vertical o, si tienes terreno suficiente, ¡hasta plantar un árbol!

Para las terrazas, las plantas colgantes son una excelente opción para añadir verde y color. Existe una gran variedad, pero te recomendamos que elijas las más resistentes a temperaturas de exterior. Además, puedes mezclar colores, tamaños y diferentes tipos. Deja que tu imaginación vuele y crea espacios de revista en tu jardín.

Muebles de materiales naturales

En cuanto a los muebles de exterior, los que están de plena actualidad son los de madera, mimbre o bambú. Estos muebles aportan un toque natural y acogedor a estos espacios, son resistentes y atemporales, es decir, lo puedes usar tanto en verano como en invierno.

Con una buena selección de muebles, puedes crear un área de descanso donde relajarte y disfrutar de largar veladas con tus amigos. Coloca una hamaca, una mesa con sillas, una mecedora o incluso un columpio. Si tienes espacio suficiente, un parasol pueden ser una excelente opción para dar sombra y protegeros del sol.

Textiles de vivos colores o estampados

Una forma sencilla de renovar un jardín y que parezca totalmente diferente invirtiendo muy poco dinero es simplemente cambiando los textiles. Esta temporada la tendencia es que los tejidos sean de colores vivos y/o estampados. Puedes vestir tus muebles de exterior con cojines coloridos y alegres.

No olvides que en 2023 algunos de los colores de moda son el coral, el nude, el limón, el turquesa, el granate, el mostaza, el gris o el azul índigo. No obstante, siempre puedes apostar por el blanco, un color no muy arriesgado pero que nunca pasa de moda y con el que siempre aciertas. En cuanto a las alfombras, están de moda la compuestas por fibras naturales o de estilo bereber.

Ilumina el jardín

La iluminación es importante para poder disfrutar del jardín o la terraza durante las noches más calurosas del año. Puedes colocar luces en los árboles, faroles en un camino de piedra o incluso instalar luces LED en el suelo para crear un ambiente mágico. Las guirnaldas, por ejemplo, siguen en boga y son muy versátiles para cualquier espacio.

Decoración sostenible

Otra tendencia en decoración de exteriores es el uso de materiales ecológicos y reciclados, tanto en la construcción como en los elementos decorativos. La decoración sostenible ofrece varias ventajas, como la reutilización y optimización de materiales, lo que supone una reducción de precios y una contribución a la preservación del medio ambiente. Nada es suficiente para contribuir a la conservación de nuestro planeta.

Ofertas de AliExpress para decorar el jardín

Puedes poner en práctica estas ideas sin gastarte mucho dinero. Como muestra, estas propuestas de AliExpress, que son solo un ejemplo de su selección de muebles y accesorios de exterior con descuento.

Hamaca

Hamaca para exterior portátil y resistente. AliExpress

¿Buscas el complemento ideal para relajarte en tu jardín? Con esta hamaca de exterior podrás descansar o echarte una cómoda siesta (siempre a la sombra) los días más calurosos del año. Ideada para resistir el peso de hasta dos personas, es portátil y cuenta con todos los accesorios para que la puedas instalar sin dificultad. El tejido con el que está elaborada es resistente, suave y confortable. La hamaca tiene un saco para que la puedas guardar fácilmente durante el invierno. Con descuento su precio es desde 16,65€.

Silla de ratán

Para exterior e interior, muévela donde quieras. AliExpress

El toque de estilo definitivo para tu jardín lo pone esta silla de estilo nórdico. Elaborada con ratán, una de las maderas más resistentes de la naturaleza, este sillón es un mueble moderno y muy confortable ideal para cualquier espacio tanto interior como exterior. Es, por tanto, un mueble versátil, muy cómodo y perfecto para toda la familia. Su precio es de 113,85€ y la puedes pagar en tres plazos sin intereses.

Mesa plegable

Mesa plegable en dos medidas: 87cm y 116cm de largo. AliExpress

Si lo que buscas es una mesa todoterreno, la que te proponemos será tu mejor elección. Se trata de una mesa plegable que puedes utilizar tanto en el interior como en el exterior, ya que es resistente al agua y las temperaturas extremas. Por su elegante diseño, es un mueble perfecto para colocarlo en un salón o dormitorio y utilizarla como mesa auxiliar o escritorio. Es un fácil de plegar por lo que la puedes recoger en una funda cuando no la necesites. Tiene un 50% de descuento y su precio es de 99,29€.

Parasol

Un parasol es un básico para cualquier jardín. AliExpress

Protegerse del sol es imprescindible para disfrutar del buen tiempo sin sobresaltos. Por eso es tan importante disponer de un buen parasol o sombrilla. Este modelo es rectangular y se pliega con facilidad. Cuenta con protección UV y sus materiales son a prueba de lluvia. Está disponible en cuatro colores: crema, marrón, rojo y gris, para que puedas elegir el que mejor combine con el estilo de tu jardín. Con un 25% de descuento en tu primer pedido sale por 45,72€.

Puff de exterior

Tumbona tipo puff disponible en varios colores. AliExpress

Esta tumbona tipo puff es sinónimo de comodidad. Elaborada con una suave y resistente tela Oxford, el perfecta tanto para el interior como el exterior, ya que el tejido es resistente al agua y se limpia con mucha facilidad. Con un diseño ergonómico, se adapta perfectamente a tu cuerpo. La puedes encontrar en negro, gris claro, azul turquesa y rojo. Un complemento imprescindible para cualquier terraza o jardín. Ahora mismo hay un cupón AliExpress para este producto y saldría por 18€.

Lámpara solar

Lámpara solar para iluminar las noches de verano. AliExpress

Las farolas solares LED sirven no solo para iluminar, sino también para decorar tu jardín o terraza. Gracias a su sensor de luz ambiental, las luces se encienden automáticamente al atardecer y se apagan al amanecer. Además, no debes preocuparte si llueve ya que están fabricadas de ABS duradero y pueden soportar lluvia intensa. Puedes colgarlas en cualquier lugar deseado donde obtengan luz solar durante el día. Su precio es de 5,49€ ya que tiene un 74% de rebaja.