El pasado 20 de noviembre, un grupo de manifestantes franquistas organizó un encuentro en el que las activistas del colectivo Femen también intervinieron. Ahora, la protesta está dando mucho que hablar debido a la denuncia que una de las activistas ha interpuesto contra un Policía Nacional que, presuntamente, la habría agarrado por los senos en el momento de detenerla.

Ante esto, un juez de Madrid ha citado a declarar como investigado al agente por un supuesto delito de abuso sexual. En su declaración, el policía ha asegurado que no tocó los pechos de la denunciante, sino que utilizó una "técnica policial" para reducirla por la espalda mientras la sujetaba por los hombros.

Sin embargo, el fotógrafo que captó el momento de la detención también ha acudido a declarar y ha aportado las imágenes en las que se muestra el momento de la detención. Este jueves, En boca de todos ha podido hablar en directo con Endika Zulueta, abogado de Femen, quien ha explicado cuál es, concretamente, el motivo de la denuncia de su clienta.

"Como dice la querella, utilizar su condición de policía en una legítima intervención para, presumiblemente, según se ve en esa imagen, agredir sexualmente a esta persona. Puede haber más imágenes que digan otras cosas, con las manos en los hombros, pero en esa, en concreto, tiene las manos donde las tiene", ha comentado Nacho Abad.

Por su parte, el letrado ha explicado que el caso había llamado mucho la atención porque en las otras 40 detenciones que se llevaron a cabo ese día, no había ocurrido algo así: "Siempre las reducen, las cogen una mano por el cuello y otra por la espalda".

Diego Losada ha preguntado qué habría pasado si el agente hubiera sido una mujer en lugar de un hombre, a lo que el abogado ha respondido, contundente: "Es mucho más difícil que una policía mujer agreda sexualmente a otra mujer. Es igual que la violencia de género, no es lo mismo la agresión de una mujer a un hombre que de un hombre a una mujer".

"Yo no voy a presumir la culpa de este señor. Lo que sí hay, y el juez está de acuerdo, son indicios de que pudiera haberse cometido este delito de agresión sexual", ha agregado Zulueta para, además, apuntar: "Yo sí considero que hay indicios de que sí se ha cometido el delito. Si no, no hubiera interpuesto la querella".

Nacho Abad, finalmente, ha querido aportar su opinión al respecto: "A mí lo que me cuesta creer es que un policía se dedique a tocar los pechos de una mujer en una manifestación pública llena de periodistas y fotógrafos donde se puede grabar perfectamente. A mí me parece increíble, no lo veo lógico".