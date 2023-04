La relación entre Agatha Ruiz de la Prada y Carmen Lomana parece estar en un punto muerto. Después de que la diseñadora asegurase, en Espejo Público, que la empresaria "nunca" había sido su amiga, este jueves, Lomana ha respondido en directo desde el plató del matinal.

"Lo único que quiero ahora es quitarme de mi vida a esta mujer", ha señalado Carmen Lomana, a quien Diego Revuelta ha informado de que estaba sentada en la misma silla que había usado la diseñadora, algo que la empresaria ha tomado a broma y, entre risas, ha apuntado: "¿A que me levanto?".

El matinal ha recordado que Ruiz de la Prada aseguró tener bloqueada a Lomana desde el año 2020. Además, han recuperado el momento en que la diseñadora recalcaba que la empresaria se había "intentado meter en la relación con su hija" Cósima.

"Que llame al padre de sus hijos 'hijo de puta', con perdón de los que nos están escuchando, me parece que es de muy poco respeto a sus hijos. No es que me meta, pero vamos a ver... Ella dice que me bloqueó en 2020. Ojalá me hubiera bloqueado para todo y que no cuento en su vida, entonces, ¿por qué se sienta en platós a hablar de mí, a ponerme verde, a cambio de dinero?", ha comenzado la empresaria.

"Jamás he hablado con Cósima para meterle cizaña de nadie, ni de su madre ni nadie. Todo lo contrario. Yo a Cósima la quiero mucho, lo que pasa es que a ella supongo que le sentó muy mal porque salieron declaraciones de los niños, de Tristán y Cósima, diciendo que me querían mucho, que he sido amiga siempre y tal. Tonterías de ella, que tiene que justificar", ha agregado Lomana que ha confesado no saber cuál es la relación entre Ágatha y sus hijos, aunque, según le habían dicho, la diseñadora "se lleva maravillosamente con Tristán" y "Cósima tiene un carácter que quizá pueda chocar más".

"Eso son cosas de ellas. Yo jamás he hablado con Cósima de su madre. Ni se me ocurriría", ha recalcado Carmen Lomana que, además, ha apuntado: "Me voy a enfadar por cómo miente. Miente de una manera tan descarada... No sé de dónde se ha sacado esa historia. A Cósima la quiero mucho, aunque hace mucho que no la veo, y siempre le decía, porque es verdad, que es la hija que a mí me habría gustado tener porque tiene una cabeza brillante, intelectualmente es estupenda".

"Dice que nunca ha sido mi amiga, la gran mentira, porque hay cantidad de gente que me dice 'Carmen, si yo la he conocido en tu casa'. Si su ginecóloga, Isabel Alonso, a la que adoro, me conoció a mí en mi casa. Isabel, tú eres testigo. Ágatha ha venido muchísimas veces a mi casa con amigas suyas, me encanta porque las he conocido. Ha venido a mi casa de San Sebastián, que muy poca gente ha ido y ha estado allí con mi marido", ha señalado Lomana que también ha explicado que "no le interesa lo más mínimo" el libro de memorias publicado por la diseñadora.

Pese a la tensión entre ambas, Ágatha Ruiz de la Prada destacó en los pasillos de Atresmedia que el conflicto con Lomana era "muy artificial" y "una chorrada", por lo que veía posible una reconciliación. Ante esto, la empresaria ha apuntado: "¿Tú crees que es muy artificial, que a partir de ahí es cuando yo me empecé a sentir mal, decir que vas a destrozar a alguien y empezar a decir una cantidad de barbaridades, calumnias, mentiras, mensajes de hace doce años, que el novio diga que ha tenido algo conmigo...? De verdad, yo no quiero ni verla nunca más y ser amiga tampoco".

"Tú me has visto cómo estuve de mal porque era el novio, ella...", ha agregado Carmen Lomana que ha recapitulado para conocer los motivos del enfado de la diseñadora con ella: "Ágatha cogió este rebote en 2020 porque yo, como amiga, le mandé un mensaje privado de que había estado poniendo a escurrir a Pedro J. diciendo que era un cateto de Logroño. O sea, se está metiendo con la gente de Logroño, que yo adoro La Rioja, ¿por qué tiene que llamarle cateto de Logroño? Luego todo era así y le dije: 'Por favor, Ágatha, estás haciendo el ridículo. Él no ha hablado nunca mal de ti, deja de hablar'. Me metí, sí, pero si yo veo que tú estás haciendo tonterías y somos amigas desde hace bastantes años te mandaría un mensaje y te diría 'contrólate, que yo creo que esto no viene a cuento porque es el padre de tus hijos'. Y nada más. Ahí pilló un rebote y me bloqueó".

Pese a esto, la empresaria ha abierto la puerta a una reconciliación con Ágatha Ruiz de la Prada al señalar que, por mucho que le hagan, el rencor no es una de sus características y si le piden perdón, puede solucionar las cosas con la diseñadora: "Esto no hay quien lo aguante porque se está hablando en los platós".