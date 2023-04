Las estafas por suplantación de identidad son uno de los delitos que más están aflorando en nuestro país debido a la facilidad de los delincuentes para conseguir los datos personales de sus víctimas.

Este jueves, Espejo Público ha contactado en directo con Cristal, una mujer que terminó detenida y esposada tras haber sido víctima de una suplantación de identidad en Vigo. Todo comenzó cuando el hijo de Cristal publicó en una web la intención de vender su vehículo. Fue entonces cuando el supuesto comprador le pidió su número de cuenta y documentación con la excusa de agilizar el pago.

Meses después, las autoridades avisaron a Cristal de que era titular de una cuenta fraudulenta y tuvo que personarse en la comisaría de Vigo: "Allí me dicen que tengo que esperar a que llegue un coche patrulla, que me tienen que detener porque estoy en busca y captura. Me esposaron, me llevaron al furgón con otras dos personas y me llevaron al calabozo".

Fue un abogado de oficio quien le explicó a Cristal que alguien estaba alquilando pisos en Mallorca a su nombre: "Abrieron la cuenta sin mi firma. Yo no me creía lo que estaba pasando". Ahora, la mujer se encuentra en libertad provisional a la espera de juicio por un delito que no ha cometido.

"Yo estoy en un sinvivir. Estoy deseando que salga el juicio para que se aclare todo, no las tengo todas conmigo", ha señalado Cristal que, además, ha explicado que la situación también afectó a su padre, aunque su caso fue más sencillo: "Él se encuentra en una residencia, tiene una demencia y es imposible que abra un cuenta. A él lo acusaban de una estafa a una empresa de Castellón".