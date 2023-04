La escueta y criticada felicitación de Risto Mejide a Laura Escanes por su cumpleaños

Desde que cortasen tras siete años y una hija en común el pasado mes de septiembre, la relación entre Laura Escanes y Risto Mejide se ha enfriado de tal forma que ya no parece haber problema en dejar constancia de lo mismo de manera pública. Para muestra, la felicitación del presentador a su expareja por su reciente cumpleaños.

Este jueves, la influencer soplaba 27 velas y recibió multitud de comentarios y parabienes de sus seres queridos. Sin embargo, la felicitación del conductor de Viajando con Chester fue tan escueto que ha terminado por ser criticado por recordar únicamente una faceta de Escanes: que es la madre de Roma.

El que fuera jurado de Operación Triunfo ha utilizado su cuenta de Instagram para publicar una storie hecha con dos fotos de la celebración del año pasado y un texto que, por discreto y únicamente cordial, ha molstado a las redes. "Feliz cumpleaños a la madre de mi hija", han sido sus pocas palabras, mencionando después de la también modelo.

En las imágenes, en las que Escanes sonríe y aplaude, estando en una de ellas presente las manitas de Roma, se denota que apenas si sabía cómo iba a cambiar su vida en apenas unos meses. En aquella ocasión, el publicista de 48 años escribió un bonito texto a su entonces amada pareja.

"Hoy cumple años la mujer de mi vida. Iba a escribir una de esas felicitaciones cursis que tanto gustan por aquí, pero la verdad es que sólo me apetece compartir que esta mujer me hace jodidamente feliz. A mí y a todo quien tiene el gusto de disfrutarla. Es mejor persona de lo que yo seré jamás. Y una luchadora como pocas he conocido. Así que nada, felicitadla si queréis, que ella se merece todo lo bueno… y más. Feliz cumpleaños, amor mío".

Sin embargo, esta nueva frialdad del presentador ha conseguido que las redes hablen no solo de lo dolido que está, sino de que cómo rebaja a Laura a ser solo una "gestante" para él o la manera en la que ha construido la frase para que el protagonismo lo tenga él, padre de la pequeña Roma.

Los usuarios han aprovechado el mensaje de Risto para describir lo que para ellos es "un ex superresentido" o que a pesar de que hay una edad en la que se piensa que "ciertos ridículos se dejan de hacer", ocurre que "siempre está risto mejide para demostrar que no es así".

Le ha faltado poner “a la gestante” https://t.co/Q4KeE3Urt4 — Pam ✨🛒 (@Desahogada) April 13, 2023

tu lo que tienes es un retraso risto https://t.co/WrNSxMlzGW — ♱ dragon (@ninolunx) April 13, 2023

Por que sempre que Risto felicita a alguén construe a frase de forma que el sempre ten mais presencia que a persoa a que felicita? https://t.co/crLSH87bKo — Phill Mahar (@sonmeiga_) April 13, 2023