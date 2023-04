Maribel Verdú, sobre la importancia de la figura del coordinador de intimidad en los rodajes: "Ojalá lo hubiéramos tenido antes"

Maribel Verdú acudió el pasado miércoles a Días de tele. La actriz aprovechó su paso por el programa para hablar sobre sus nuevos proyectos, así como para recordar su trayectoria profesional y contar alguna que otra anécdota.

Si bien la ganadora de dos Premios Goya relató su divertida historia de amor con una oveja en su viaje más importante a la Patagonia, también quiso hacer hincapié sobre un tema que a día de hoy sigue afectando en la industria cinematográfica.

Verdú comenzó su carrera como actriz a los 13 años, una edad con la que aún no le tocaba saber sobre ciertos aspectos de la vida adulta. "Todo me pasó antes en el cine que la vida real", fue lo que dijo en una entrevista que ofreció en 1990 donde habló, precisamente, de la primera escena de sexo que tuvo que grabar, ámbito del cual carecía sobre sus conocimientos.

De aquella grabación recordó cómo el director tuvo que ponerse encima del actor para enseñarle cómo interpretar el sketch. Por suerte y gracias al movimiento Me Too, actualmente existe la figura del coordinador de intimidad para asegurar la seguridad y el bienestar de los actores durante este tipo de escenas.

"Ojalá lo hubiéramos tenido antes. Estabas sola y no podías explicar que esa escena no se había acordado de esa manera", apunta la actriz en el programa de Julia Otero, remarcando también que actualmente ella no trabajaría en una escena sexual sin que estuviera presente un coordinador de intimidad.

Aunque, entre bromas y risas, Verdú asegura a la presentadora que solamente habría una excepción donde no le hubiese importado no tener a esta figura durante el rodaje: el beso que se dio con Ewan Mcgregor en Raymond y Ray.