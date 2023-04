A juicio un padre por golpear a su bebé hasta dejarlo ciego y con secuelas neurológicas: lo agredió porque no paraba de llorar

Un hombre de 41 años compareció ante el juez este miércoles acusado de dejar ciego a su bebé de 4 meses por no dejarle dormir con sus llantos. El padre golpeó y zarandeó al niño en repetidas ocasiones causándole graves secuelas neurológicas. El hombre se ha negó a declarar sobre los hechos que ocurrieron en Zaragoza durante la noche del 20 de mayo de 2022, según cuenta el diario Heraldo de Aragón.

La agresión dejó varios daños en el menor. Aparte de causarle ceguera en el ojo derecho y una pérdida de visión elevada en el izquierdo, el hombre también le causo un retaso psicomotor y madurativo. Por el momento, los médicos no han determinado si el bebé podrá sufrir un retraso mental o alteraciones del habla y del comportamiento en un futuro. A sus 13 meses, el niño sigue recibiendo tratamiento.

En el momento de la agresión, el padre, Gabriel C.B., trabajaba como repartidor de 5:00 a 13:00 y su entonces pareja y madre del bebé de 4 meses, trabajaba de 22.00 a 6.00 de la mañana. A parte de la víctima de la agresión, la pareja tenía otro hijo de 9 años. Los dos niños se quedaban al cuidado de su abuela durante las dos horas en la que coincidía el turno de trabajo de ambos progenitores.

La noche de la agresión, el bebé había comenzado a llorar alrededor de las dos de la madrugada. El padre, desesperado por el llanto del niño escribió a la madre para pedirle consejo para volver a dormir al menor. La mujer le aconsejó que le diese un biberón o que le meciese con paciencia pero el hombre alegó no tener tiempo para eso ya que tenía que descansar para irse a trabajar.

A las 4:30 de la madrugada, el padre partía hacia el trabajo y escribía de nuevo a la que fuera su mujer, le contaba que el niño no había parado de llorar hasta el último momento pero que cinco minutos antes de marcharse lo había conseguido dormir.

Cuando la abuela llegó para hacerse cargo de los dos menores, encontró al bebé "asustado" y con la mirada "perdida hacia atrás" en una toalla empapada en agua. La mujer tras la sospecha de que el padre pudiese haberle hecho algo al bebé preguntó a su otro nieto. El niño de 9 años confesó haber escuchado a su padre gritarle al bebé: "Ya, cállate".

Horas más tarde, la madre de los niños llegó a casa, fue entonces cuando descubrieron que el pequeño tenia marcas en la cara, cerca del oído, en la nuca y en la frente, además, no enfocaba con la mirada. De manera inmediata, la mujer se dispuso a llevar al bebé al hospital, pero el padre intentó convencerla de que no lo hiciese. Gabriel C.B. alegó que los denunciarían a los dos en relación a la ley que "no permitía a las madres lactantes dejar solos" a sus hijos.

La madre no escuchó a su marido y le pidió que cogiera sus cosas y se marchase de casa. Una vez en el hospital, se confirmó que el bebé había sufrido graves lesiones provocadas por el ‘síndrome del lactante zarandeado' también conocido como ‘traumatismo craneal por maltrato'.

El pequeño presentaba equimosis en ambas mejillas en el pabellón auricular, una lesión en la parte cervical. Además también detectaron hematomas subdurales, retinomatía hemorrágica bilateral severa y encefalopatía aguda con crisis epilépticas. El bebé tiene reconocido un 81% de discapacidad y dependencia severa.

Ese mismo día el padre fue detenido y reconoció haberle dado una bofetada en la cara al bebé y que le había sujetado fuerte de uno de los brazos y le había zarandeado con fuerza para que dejase de llorar. En el momento quedó libre pero con la prohibición de acercarse al niño.

Esta miércoles el juez citó al presunto agresor, el cual negó los hechos relatados por en el Auto. Además, acogiéndose a su derecho de no declarar, tampoco contestó las preguntas de la acusación particular. Gabriel C.B. podría enfrentarse a penas de 6 a 12 años de cárcel por causar lesiones al bebé.