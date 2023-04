Bárbara Rey se rompe al revelar el maltrato "físico y psicológico" recibido de su madre: "Ver cómo pegaban a una niña de 4 años..."

Una vida Bárbara, la docuserie sobre la vida de Bárbara Rey, se estrenó este miércoles en Antena 3. Son cuatro los capítulos que conforman el programa, en los que la la propia Bárbara se encarga de narrar sus vivencias sin ningún tipo de filtro.

En el primero de ellos habló sobre su infancia y la difícil relación con su madre. "Mi madre era una ama de casa extraordinaria. La casa más limpia, la comida extraordinaria, íbamos guapísimos siempre y superlimpios. Y mi padre igual", arrancó en su relato la actriz.

Son embargo, "ese cariño que necesitas de una madre, ese afecto, que hable contigo, que te comprenda, o por lo menos lo intente, nunca lo tuvimos. Ni un beso ni nada", aseguraba.

"Supuestamente, por lo que mi madre me contó, yo no debería estar en este mundo", afirmaba Rey, que recordaba los problemas psicológicos de su madre, Salvadora, que tuvieron consecuencias en el embarazo. "Se llevó el disgusto del siglo. Hizo un montón de cosas que ella me contó para no tenerme", relató.

Entonces, se emocionó cuando recordó la relación de su hermana y ella con su progenitora. "Conmigo y con mi hermana hubo maltrato físico y psicológico, revelaba la vedette. "Yo me acuerdo menos de los malos tratos míos que de los de mi hermana. Mi hermana ha sido como si hubiera tenido una hija de pequeñita", indicaba. "Ver cómo pegaban a una niña con 4 años… no podía, se la quitaba de las manos", relataba, al tiempo que decía que, a día de hoy, ese recuerdo aún la persigue, ya que se culpa de no haberla defendido lo suficiente.