Eva Soriano, irónica ante las críticas por su elevado sueldo en TVE y los ataques por cómo lo ha conseguido: "Me parece vicio"

Eva Soriano ha reaccionado de manera irónica a las críticas por su sueldo en TVE. Lo ha hecho solo unas horas después de de que la corporación pública haya revelado los sueldos que percibieron 15 de sus presentadores durante 2022, entre los que se incluyen rostros como Alaska, Anne Igartiburu, Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez o Jordi Cruz, además de la humorista.

Soriano, que aparece encabezando la lista con 11.000 euros por cada entrega de La noche D, aprovechó el monólogo de su programa, Showriano, para hacer referencia al tema en un tono de humor y mucho ironía.

"Hoy tengo que pediros perdón a todos los que estáis aquí y a toda España. Yo entono el mea culpa por cobrar por haber currado", dijo al inicio la presentadora, que hizo referencia a su puesto en la lista: "Se conoce que yo he sido la mejor pagada, por delante de los jueces de MasterChef. Esto en principio no sé si está bien o está mal. Quiero decir, hay mucha gente que ha dicho: '¿Pero cómo puede cobrar esa barbaridad?'. Y yo he dicho: 'pues tiene razón'", continuó.

"El dinero ya lo he cobrado, no lo puedo devolver, es imposible. Y es dinero vuestro. Entonces, se me ha ocurrido, como para que tengáis una prestación mía, que si vais por la calle y os cruzáis conmigo, que os cuente un chiste. Total, ya lo habéis pagado", bromeó, añadiendo: "Este año en la Declaración de la Renta, acordaos de marcar la casilla de Eva Soriano. No pasa nada, la noticia se iba a quedar ahí y ya está, pero me han tachado de cosas que no son".

Entonces, también hizo referencia a ciertos ataques que ha recibido que tienen que ver con las especulaciones sobre cómo ha logrado el mencionado sueldo. "Lo que más me duele de todo esto es que hay gente que dice que he cobrado lo que he cobrado por chupar pitos. Madre mía, nunca se le había dicho a una mujer en una posición de poder", ironizó.

"Vamos a ponernos en la situación de que fuese así. No es el dinero, ya. Es: ¿cómo debo...?", dejó caer, bromeando sobre el tema. "Son 11.000 euros por comida, ríete tú de DiverXO. 11.000 euros a la semana, que no al mes, que eso ya me parece vicio", se recreó.