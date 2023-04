Planes para el fin de semana: teatro furioso, Cenicienta en el Retiro y música electrónica

La música hilvana de un modo u otro los planes culturales para este fin de semana. Una sinfonía inspirada en un viaje por Escocia, o piezas basadas en los cuadros de una exposición en Rusia. Partituras compuestas para acompañar en directo el cine mudo de Chaplin y Keaton; o reinterpretando el cuento de Cenicienta al son de una ópera para niños; el flamenco arcaico sosteniendo la danza más contemporánea; saetas y coplas que recorren Coronada y el toro de Francisco Nieva; finalmente, los grupos actuales que tomarán el Relevo; y la música electrónica, mecha de la Casa Encendida en su vigésimo cumpleaños.

1. Teatro. 'Coronada y el toro' en las Naves de Matadero

Nerea Marín y Chani Martín, hermanos en 'Coronada y el toro' de Francisco Nieva Javier Naval

El verbo imaginativo y libre de Francisco Nieva encuentra acomodo ideal en las Naves del Español en Matadero, donde corre este fin de semana sus últimos días en cartel, sarcástico y surrealista. Allí se desarrolla la rapsodia española titulada Coronada y el toro, una festín enraizado en la cultura popular a la vez que en la palabra poética del siglo XX. El espacio escénico distribuye a los espectadores alrededor de la acción, de modo que se integra al pueblo de Madrid en las fiestas de Farolillo de San Blas que tienen lugar en la ficción.

Las fuerzas vivas de una población esperpéntica y desmesurada, manejadas a su antojo por el alcalde eterno Zebedeo, nos llega con la vara de mando de Chani Martín. Su mirada alucinada y el parlamento impetuoso, con ese aire de gañán para el que no se antoja complicado hallar ejemplos en los consistorios de nuestro país.

Pedro Ángel Roca es el torero Marauña en 'Coronada y el toro' Javier Naval

Jamás se vio en escena -que uno sepa- un chocolate con churros compartido con tal procacidad, como el que se untan sobre unos almohadones lanzados al centro los proscritos de esta función. La Dalga y la Melga, marginadas a las que se quiere extraviar en el bosque, ejemplo de personajes dobles de Nieva, como los alguaciles Panzanegra y Tenazo, brazos ejecutores del alcalde. Marauña, un torero por condena al que no acaba de salirle ninguna faena. Todas estas apariciones se amalgaman a través de saetas, tonás y demás cantes de Álvaro Romero, muy afinado en el son, mientras entre ellos se arremolina Eva Caballero como flamenca Mairena.

Jorge Kent, de ascendencia irlandesa pero tan manchego como Francisco Nieva, desde su altura en plataformas interpreta a El Hombre Monja de la Orden Entreverada, con media docena de tetas. Surge entre humo por donde debería haber aparecido el bufido del toro y causa pasmo en el pueblo con su profunda voz envolvente, atrayendo al personal. Esta sustitución causa consternación en el alcalde que no puede tolerar el escarnio.

El Hombre Monja es Jorge Kent en 'Coronada y el toro' Javier Naval

Sobre todos ellos se impone como gran dama Nerea Marín, que aparece en escena vestida y peinada de manchega, pero al cabo del tiempo pasea su desnudez sin pudor, con gallardía de mantón, por suelo y gradas. Española y bruja, aguda y desafiante, como le reprocha su hermano sabiéndose un mequetrefe a su lado, firma una actuación sobresaliente de las que perduran.

La directora Rakel Camacho, albaceteña educada en la RESAD, logra sus propósitos con creces: "Todos mis intereses y motivaciones están centrados en adentrar al espectador en la ceremonia múltiple y el alegre instinto dionisíaco que nos regala Nieva. Me importa ensamblar, puesto que él lo hizo como nadie, el mundo clásico con el arte de vanguardia. Que nos agarremos a las raíces populares para gozarlas y redescubrirlas".

Fin de fiesta de 'Coronada y el toro' en las Naves del Español Adolfo Ortega

Las virtudes de todos los que aquí destaco sirven y hacen grande el texto fulgurante y espléndido de Francisco Nieva, que llega como irreverente bendición de nuestra lengua y encumbra su dramaturgia. No se la pierdan, porque es infrecuente ver a Nieva representado y tan bien defendido.

2. Familiar. 'Cenicienta' y 'Cuadros de una exposición'

Una escena de la ópera infantil 'Cenicienta' de Pauline Viardot Javier del Real

Dos opciones musicales de carácter familiar, para este fin de semana. Por un lado, el ciclo Clásicos divertidos que promueve la Escuela Superior de Música Reina Sofía, acercando la música a todos los públicos, más allá de su principal cometido centrado en la educación de solistas de élite. El sábado 15 de abril propone un programa en doble sesión a las 12:00 y a las 17:30 horas.

La Gran Puerta de Kiev inspiró la música de Mussorgsky para 'Cuadros de una exposición' Victor Hartmann

Modest Mussorgsky (1839-1881) compuso en 1874 una obra que ha conseguido una gran popularidad. Se trata de Cuadros de una exposición, una colección de 15 piezas inspirada en los cuadros de su amigo, el artista y arquitecto Victor Hartmann, que conforman un variado recorrido musical. Diseñado y presentado por la artista Ana Hernández-Sanchiz e interpretado por el quinteto de vientos Zéphyros, se introducirá cada pieza y se acompañará la música con la proyección de imágenes de los cuadros.

Marta Chelet Coll, flauta; Lucas Martínez Riaza, oboe; Cristian Emanuel Rupa, clarinete; Javier Sanz Pascual, fagot; Álvaro Parrón Hidalgo, trompa. Fernando Maselli

De este modo vislumbraremos un viejo castillo, acompañaremos el baile de unos pollitos o visitaremos a un gnomo. También encontraremos una cabaña sobre patas de gallina y forma de reloj, donde vive la bruja Baba-Yaga, y todo acabará en un final apoteósico a los pies de la Gran Puerta de Kiev. Estos dos últimos números están recogidos en el siguiente video, que con furia dirige Gustavo Dudamel:

Por otra parte, un nuevo espacio orientado a la divulgación cultural para niños y jóvenes en Madrid va a inaugurarse este fin de semana, fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y el Teatro Real. El proyecto se denomina Real Teatro de Retiro y ofrecerá una amplia oferta en el ámbito de las artes escénicas, incluyendo ópera, danza, teatro de texto, títeres, cuentos musicales, talleres y otras actividades para toda la familia.

Interior de la Sala Principal del nuevo Real Teatro de Retiro del Real fotografia

Para albergar esta programación se ha llevado a cabo una rehabilitación integral del antiguo cuartel de artillería de Daoiz y Velarde. Construido a finales del siglo XIX, las obras han buscado el equilibrio entre la arquitectura original y las funciones actuales. El edificio se distribuye en cuatro plantas y cuenta con un gran espacio para actos culturales y exposiciones, una Sala Principal (con un amplio escenario y capacidad para 330 butacas), una Sala Polivalente (con 72 butacas en graderío retráctil y espacio escénico versátil), salas de ensayos, talleres y otras dependencias auxiliares.

Centro Cultural Daoiz y Velarde donde se desarrolla el proyecto Real Teatro de Retiro del Real fotografia

El primer espectáculo podremos verlo el sábado 15 y llegará de la mano de la compositora Pauline Viardot (1821-1910). La ópera Cenicienta, de una hora de duración, es una adaptación cómica del célebre cuento homónimo de Charles Perrault, en el que la madrastra es sustituida por un padre torpe y desgarbado. Será interpretada por siete jóvenes solistas de distintas nacionalidades, procedentes del programa de formación Crescendo, de la Fundación de Amigos del Teatro Real.

Las hermanastras de Cenicienta en la ópera infantil de Pauline Viardot Javier del Real

En el argumento, un grupo se pierde en la visita a un museo y entra en una especie de viejo almacén, donde todos se ponen a curiosear hasta que encuentran un misterioso libro. Comienzan a leerlo, suena la música y todo se transforma. Guillermo Amaya, director escénico de las funciones, asegura que su intención al elegir esta obra de Viardot es "unir dos mundos, el de la magia y el pasado, con el mundo presente y la fantasía. Contar, a través de la Cenicienta de Viardot, la importancia de valores como la bondad, el amor, la capacidad de perdonar, el trabajo y la recompensa y la superación de los prejuicios".

3. Danza. Luz Arcas y La Phármaco presentan 'Mariana'

Luz Arcas en su espectáculo 'Mariana' Alejandra Amere

La coreógrafa y bailarina Luz Arcas presenta en Madrid su último espectáculo, un trabajo en el que se encuentran flamenco, folclore y contemporaneidad. Luz Arcas explica que este espectáculo continúa la búsqueda, en la que lleva inmersa muchos años, en relación a una manera de estar en el cuerpo que conecta con una fuente más arcaica e intuitiva, menos formal. Es un diálogo con el flamenco más primitivo. Luz centra su interés en los animales de trabajo. Ella ya se había fijado en la figura del caballo como elemento simbólico, cultural, estudiando sus movimientos, pero ahora amplía su espectro y pretende encarnar con su cuerpo los cantes de trabajo vinculados a diferentes animales.

Ella se transforma en la mula que acompaña al campesino en la trilla, la yegua que aparece en los fandangos, o la borriquilla que lleva a Jesús. Estas diversas encarnaciones le posibilitan profundizar en un imaginario gestual y expandir su campo de investigación.

Una imagen del espectáculo 'Mariana' de Luz Arcas / La Phármaco Alejandra Amere

La mariana es un tiento flamenco, un tango tocado más lento, que aquí remite a la cabra de los espectáculos ambulantes que los gitanos paseaban por los pueblos. En Mariana se dan cita todos los animales hembra que acompañan al gitano errante, alrededor de los cuales se genera una relación de dependencia, de amor y también de violencia, entre el animal y el amo.

El espectáculo se estrenó en la Bienal de Flamenco de Sevilla el año pasado y no ha vuelto a representarse hasta ahora. Cuenta con el cante de Bonela Hijo, la guitarra de Bonela Chico, las palmas y zapateados de Lola Dolores, la corneta de Abraham Romero y la percusión de Carlos González. Tendrá lugar el sábado 15 y domingo 16, en la sala verde de Teatro del Canal.

El repertorio de Luz Arcas ha girado por diferentes países, acompañado de proyectos docentes en Europa, África, América y Asia. Luz Arcas es Premio El Ojo Crítico de Danza 2015, Premio Mejor Intérprete Femenina de Danza 2015 en Premios Lorca, finalista a Mejor Intérprete Femenina de Danza en los Premios Max en 2017 y 2022, y Premio Injuve y Málaga Crea 2009.

4. Música actual en Condeduque y La Casa Encendida

El festival Relevo se celebra en el Centro Cultural Condeduque Cedida

El Centro de Cultura Contemporánea Condeduque nos anticipa este fin de semana qué grupos tomarán el relevo musical en los próximos años, y de ahí el nombre del festival que se presenta en el auditorio y los patios.

Relevo es un festival que busca ser eco del siempre efervescente panorama artístico nacional y durante tres días acogerá una programación ecléctica y estimulante, con músicos noveles.

Relevo también es un espacio para el intercambio de ideas, un muestrario de nuevas propuestas creativas, donde artistas consolidados proporcionan herramientas a los jóvenes valores.

CONCIERTOS EN EL AUDITORIO:

Viernes 14. 19h. (Precio: 6 €) tomásss / dalsi / Baloncesto

Sábado 15. 18h. (Precio: 8 €) Vecinos / Amor Líquido / Beatrix Weapons / Euskoprincess

Domingo 16. 12h. (Precio: 6€) Pinpilinpussies / Sarikaya Komzin / Comic Sans

SUENAN LOS PATIOS:

Sábado 15. 12h. Entrada libre hasta completar aforo. Patio Central: Perdón / Amaia Miranda

COLOQUIO:

Domingo 16. 10.30h. Duración: 80 min. aprox.

Festival de música electrónica en La Casa Encendida La Casa Encendida

Para adentrarnos en el mundo de la música electrónica nos desplazamos a La Casa Encendida, que ahora cumple 20 años y lo celebra ampliando la programación de su festival más emblemático con un programa doble: Electrónica en Abril del 13 al 16 y Electrónica en Abril Extended el 21 y 22. En el video siguiente puede verse un resumen de las sesiones del año pasado.

Centrándonos en este fin de semana, el programa propone un amplio recorrido musical con el noise improvisado site specific de Lolo & Sosaku. A destacar el futurismo con influencia gallega de DA ROCHA UM. El compositor, productor y Dj gallego, uno de los más interesantes del panorama nacional, presenta un conjunto de piezas inéditas que continúan y amplían su línea discursiva y sonora en formato live set. Una serie de piezas con influencias de dark ambient y electrónica experimental, para llevar a cabo un ejercicio de trance polirrítmico. (Sábado 15 de abril 19.00 - 20.00 h. Auditorio)

Bartira actúa en Electrónica en Abril 2023 Cedida

En su práctica interdisciplinar, Bartira se centra en el uso de los medios digitales -inteligencia artificial, autotune, sensores, escenarios especulativos...- combinándolo con lo que ella denomina "Black intel" (inteligencia negra), toda la herencia de sus raíces bahianas y del norte de Brasil, para ponerlo en perspectiva en el contexto de la cultura digital. (Viernes 14 abril. 19.00 - 20.00 h. Auditorio)

También estarán presentes el viaje abstracto e innovador a través de instrumentos tradicionales indios manipulados electrónicamente de HVAD; o la reinvención de uno de los sonidos más tradicionales del este de África de la mano de Otim Alpha -mezcla música tradicional con programas informáticos, sintetizadores y ritmos electrónicos de batería-. (Domingo 16 abril. Otim Alpha. Para niños y jóvenes. 12.00 - 13.00 h. Patio). Aquí tenemos una muestra de esa combinación:

Las productoras Nkisi (Londres) o Wanton Witch (Borneo), traen directos potentes. La artista brasileña Bartira hace despertar la conciencia colectiva a través de sus performances que combinan sus raíces bahianas con noise, storytelling y sound art. El ritmo se acelera con vocalistas como Ecko Bazz y su rap ugandés brutalista o el dancehall electrónico e híbrido de la londinense Elhesit. Para cerrar el festival, Sisso y Maiko traen a la pista el ritmo frenético del singeli, destilando la vitalidad y la lucha por la vida en la periferia de Dar Es Salaam.

5. Clásica. María Dueñas y la Sinfonía Escocesa

La violinista española María Dueñas actúa con la Orquesta de RTVE Tam Lam Truong

Nuestro país atraviesa años dulces de solistas desde hace ya varios, obteniendo los más prestigiosos premios que se otorgan con carácter internacional. La violinista María Dueñas ya es una de las más destacadas de su generación. A los 7 años entró en el Conservatorio de Granada, la ciudad donde nació en 2002, y después estudió en Dresde, Viena y Graz. Pero el espaldarazo a su trayectoria se produjo al ganar el Concurso Menuhin en 2021, considerado el mejor del mundo dedicado a este instrumento, así como el Premio del Público.

Las grandes orquestas se la rifan, de modo que el listado de conjuntos con los que ha alternado es apabullante: Sinfónicas de San Francisco y de Pittsburgh, la Staatskapelle de Berlín, la Filarmónica de Dresde, la Sinfónica Nacional Danesa, la Filarmónica de Oslo, etc., bajo la dirección de directores como Marek Janowski, Manfred Honeck, Vladimir Spivakov, Vassily Sinaisky, Gustavo Gimeno y Michael Sanderling.

Ha firmado un contrato en exclusiva con el prestigioso sello Deutsche Grammophon, y todos estamos expectantes ante la inminente aparición de su álbum de debut, anunciado para el 5 de mayo, en el que la escucharemos en el Concierto de Beethoven junto con la Sinfónica de Viena y Manfred Honeck.

María Dueñas debutó con la Orquesta Sinfónica RTVE en 2020, y ahora interpretará el Concierto para violín de Brahms los días 13 y 14 de abril. Una oportunidad fantástica para apreciar todas su capacidad con una de las partituras más exigentes.

El programa se abre con el Concierto rumano de Ligeti, basada en recuerdos infantiles de las bandas transilvanas que conoció el compositor y la Sinfonía nº 3 Escocesa de Mendelssohn, una obra concebida tras un viaje realizado por aquellas tierras, así como por el espíritu literario de Walter Scott.

El director será Joshua Weilerstein, violinista y director neoyorkino, además de entusiasta divulgador musical a través de un podcast de música clásica llamado Sticky Notes, dirigido tanto a melómanos como a neófitos. Se dice que acumula más de 3 millones de descargas en 165 países, ahí es nada. Como ejemplo, podemos escuchar este capítulo dedicado precisamente a la sinfonía de Mendelssohn que interpretará con nuestra Orquesta de RTVE:

6. Cine y música. Trío Arbós acompaña a Chaplin y Keaton

Cartel de la película 'One AM' (1916) de Charles Chaplin Wikimedia Commons

Charles Chaplin y Buster Keaton fueron, sin duda, dos de los actores de comedia de cine mudo más populares de su tiempo, quizás en disputa con el gran Harold Lloyd. Esta situación de competencia constante creó una percepción pública de legendaria rivalidad profesional que no se corresponde con la realidad. El próximo domingo 16 podremos disfrutar de su inigualable talento para la comedia en el Círculo de Bellas Artes, en una sesión donde el Trío Arbós & Friends pondrán música en directo a dos de sus creaciones.

Entre Keaton y Chaplin hubo reconocimiento personal y profesional: ambos se estudiaban mutuamente, intercambiaban gags e incluso trabajaron juntos, aunque de manera tardía, en Candilejas. Keaton llegó a decir que Chaplin y él "hablaban el mismo lenguaje", pero parece que Chaplin no lo llevaba tan bien: en su biografía no menciona a su colega ni una sola vez. Quizás el motivo principal de esta tolerancia mutua tenga que ver con sus alter ego artísticos tan diversos. Chaplin, the tramp -el vagabundo-, utili- zaba más la gestualidad facial y sus dotes de mimo para comunicar su particular humor teñido de emocionalidad y ternura, mientras que Keaton, stoneface -cara de piedra-, hacía alarde de su inexpresividad facial y de sus dotes atléticas para asumir en su propia persona las imposibles caídas y contorsiones, consecuencia de la proverbial torpeza del personaje que encarnaba.

Keaton y Chaplin, juntos en una escena de 'Candilejas' (1952) (fotograma)

One A. M. (1916) es un cortometraje inusual en el que Chaplin actúa en solitario por primera vez, con excepción de la fugaz aparición del actor, guionista y director Albert Austin en el papel de taxista. El filme es una pantomima en la que un Chaplin ebrio libra una suerte de batalla contra los objetos que pueblan su casa, con el fin de acceder a su anhelada cama y dormir la mona.

Con Seven chances (1925) Buster Keaton alcanzó uno de sus grandes éxitos, consiguiendo una recaudación de casi 600.000 dólares, que vendrían a ser la friolera de diez millones de dólares actuales. Las trepidantes peripecias provocadas por la obligación acuciante de encontrar esposa en pocas horas dieron lugar a la famosa persecución que incluye una espectacular avalancha para la que Keaton mandó construir 150 rocas falsas de papel maché y alambre en diversos tamaños. Aquí la escena en cuestión:

Las partituras de Stephen Prutsman, siempre en línea con la tradición de la música norteamericana para cine mudo, se adaptan a la perfección a las características esenciales de los dos grandes actores. La música de la película de Chaplin para clarinete y piano oscila entre valses nostálgicos y baladas románticas. Por su parte, la del film de Keaton se sumerge en el mundo del charlestón, el ragtime y el swing.

Ferdinando Trematore, violín; José Miguel Gómez, violonchelo y Juan Carlos Garvayo, piano, componen el Trío Arbós. A ellos se unen, como buenos amigos, Álvaro Octavio, flauta; Joan Enric Lluna, clarinete; Cristina Cordero, viola y Diego de Santiago Botta, contrabajo.

El Trío Arbós acompañará las películas de Keaton y Chaplin Cedida

El concierto-proyección se anuncia con una duración de alrededor de una hora, pero teniendo en cuenta los metrajes de ambas películas todo apunta a que será más bien una hora y media. En cualquier caso, no habrá tiempo mejor aprovechado para la tarde del domingo.