Las gemelas Zapata ayudan a un soltero de 'First Dates' con su TOC 'agresivo sexual'

Daniel acudió este miércoles a First Dates en busca del amor, pero antes de empezar su cita, le comentó a Elsa Anka un dato de su vida: "Tengo trastorno obsesivo compulsivo (TOC)".

"Esta enfermedad hace que tener una cita con una chica se complique mucho más. Me lo diagnosticaron con 13 años, pero lo llevo sufriendo desde los 7", admitió el comensal.

La presentadora le comentó que "las que han hecho mucho por darle visibilidad son nuestras compañeras Marisa y Cristina". Las gemelas Zapata se aceraron al comensal para comentar que tipo de TOC tenía.

Daniel, en 'First Dates'. 20minutos | MEDIASET

"Mi trastorno obsesivo compulsivo se llama 'agresivo sexual', tiene un nombre muy feo y no se corresponde a lo que es. Lo paso muy mal porque pienso que cualquier contacto puede agredir o sentar mal a la otra persona", explicó.

"Mi mente se cierra en banda a todo contacto sexual y afectivo. Luego entra en juego la hipermoralidad de sentirme culpable por cualquier cosa que suceda", añadió.

Marisa y Cristina le intentaron explicar que: "Lo que sientes es absurdo. Son pensamientos". Él reconoció que lo sabía, que estaba en terapia, pero que había unos días que eran buenos y otros, no tanto.

"Nosotras lo hemos tenido bastante fuerte, no podíamos ni trabajar. Se pasa, se sufre, pero se sale", le dijeron las gemelas Zapata. Daniel les contó que tenía una terapia personal, la magia.

Las gemelas Zapata y Matías Roure, en 'First Dates'. MEDIASET

A continuación llegó su pareja de la noche, Vinyet, con la que tuvo una velada agradable, pero no llegaron a conectar del todo en el tiempo que estuvieron cenando.

Al final, él no quiso tener una segunda cita porque no había sentido feeling con la barcelonesa, mientras que ella coincidió con Daniel porque no le había gustado ni que utilizara gafas ni que fuera celoso e impulsivo.