Un acusado de asesinar a un amigo dice que le apuñaló porque él le pidió que le matara

El joven Ismael, acusado presuntamente de asesinar a su supuesto amigo Ander en Vitoria, ha reconocido que empujó a la víctima pero sin intención de que cayera desde un primer piso como ocurrió, y ya herido en el suelo, le pidió "que acabara con su vida" y lo apuñaló. El juicio contra este joven -Ismael M.- que mató a Ander S. el 23 de julio del 2020 ha empezado este miércoles en la Audiencia de Álava. Tras la constitución del jurado, la vista ha comenzado con la exposición inicial de las partes y la declaración del acusado de asesinato con alevosía.

En el momento de los hechos Ismael tenía 18 años y el joven fallecido, que sufría una discapacidad, 20. El acusado, que solo ha respondido a las preguntas de su abogado, ha admitido que apuñaló al joven porque él le pidió que lo matara, ha insistido en que estaba tan drogado que no sabía lo que hacía y ha pedido "perdón". "Estoy muy arrepentido, jamás me lo voy a perdonar".

El letrado defensor y el acusado han hecho hincapié en las adicciones de Ismael desde varios años antes del día de los hechos. El 23 de julio de 2020, tras tomar pastillas desde la mañana y comer con la víctima, siguieron después consumiendo drogas y alcohol, y fueron a la fábrica abandonada donde subieron al primer piso. "Yo no tenía ningún plan (de hacerle daño), íbamos bien", ha asegurado.

Allí tuvieron "una pequeña discusión", se empezaron a tirar piedras y el procesado empujó al suelo a su compañero, que "cayó por un hueco", aunque su intención, ha dicho, era que cayera al suelo del piso, no al vacío. Cuando bajó, la víctima le pidió que acabara con su vida. "No era yo, estaba desconectado, no sabía lo que hacía. Lo apuñalé para que tuviera menos sufrimiento", ha reconocido.