Marta López Álamo revela por qué se ha operado varias veces el pecho: "Cuado me puse tanto, el bolsillo lateral se cerró"

Hasta en cuatro ocasiones ha pasado Marta López Álamo por quirófano, solo para operarse el pecho, pues también se ha sometido a otros retoques. Y la modelo siempre ha sido muy sincera con respecto a sus intervenciones estéticas. Tanto que este martes reveló el motivo por el que se ha operado tantas veces el pecho.

La novia de Kiko Matamoros contó que tuvo sinmastia, un raro problema de los implantes que hace que las bolsas de tejido que soportan el implante mamario se fusionen en una sola bolsa. Pero la influencer de 26 años explicó que no fue culpa del cirujano.

"Se me cerró el bolsillo lateral y me puse demasiado para mi espacio en la caja torácica", contestó en un story tras la cuestión de un seguidor o seguidora. "Simplemente, me abrió el bolsillo y me las cambió por unas prótesis más pequeñas y anatómicas en lugar de redondas".

'Story' de Marta López Álamo. INSTAGRAM

Otro follower le preguntó por cuál fue su primera talla de implantes, momento que ella aprovechó para detallar todas las intervenciones que se ha hecho.

Según contó, primero se puso debajo del músculo unos implantes anatómicos de 320 centímetros cúbicos pero, como no le gustaba el escote porque se lo veía raro por el músculo, aprovechó cuando se operó la nariz para "cambiar de por detrás a por delante del músculo".

"Mi error fue ponerme más, entonces me puse 400 centímetros cúbicos y redondas", explicó Marta López Álamo. "Cuado me puse tanto, el bolsillo lateral se cerró y me provocó sinmastia (se me juntaba el escote y me insultaban por ello, por cierto, porque aquí cada defecto se analiza y se machaca por ello). Por tanto, me tuve que volver a meter en quirófano para separarme el pecho".

"Adelgacé por inercia al crecer, ir acelerando mi metabolistmo, etcétera, y ya no me veía bien con tanto pecho estando delgada, así que pasé de 400 redondas a 315 centímetros cúbicos anatómicas por encima del músculo, que es lo que tengo ahora", concluyó en sus stories.