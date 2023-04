Cuál es el mínimo para no pagar el IRPF en Extremadura

Con el plazo abierto para presentar la Declaración de la Renta vía online (y más adelante, presencialmente o por teléfono), son muchos los contribuyentes que dudan de si deben presentar la Declaración de la Renta en base a sus múltiples circunstancias, ya sean patrimoniales, familiares o personales.

Una de las grandes dudas es si es necesario presentar la Declaración en cada caso, dependiendo de los ingresos del contribuyente. En Extremadura, estos son los supuestos en los que el contribuyente esta exento de pagar el IRPF.

Los mínimos exentos de hacer la Renta los fija la Agencia Tributaria

Según establece la Agencia Tributaria, en Extremadura y el resto de España están exentos de presentar la Declaración:

Quienes obtengan rentas por rendimientos íntegros del trabajo que no superen los 22.000 euros anuales , siempre que procedan de un único pagador.

, siempre que procedan de un único pagador. ​Las personas que hayan tenido dos o más pagadores y sus ingresos no superen los 14.000 euros al año, siempre que los ingresos a partir del segundo pagador no superen, en suma, los 1.500 euros anuales.

Quienes no superen estos umbrales no están obligados a presentar la Declaración, aunque hay otros supuestos que hay que tener en cuenta ya que pueden obligar a tener que hacer la Declaración. Además de los rendimientos de trabajo, hay que tener en cuenta que, a la hora de presentar la Renta, no solo se tiene en cuenta el salario, sino que se incluyen todo tipo de ganancias.

Esto significa que si una persona no tiene un salario, pero ha recibido dinero procedente de alquileres de viviendas que tiene en propiedad, por ejemplo, tendrá que presentar la Renta. De igual forma, algunas ayudas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) obligan a realizar la Declaración.