Así es el truco con el que Jandro ha hecho historia ganando por quinta vez el Trofeo 'Fool Us' de Penn & Teller en Las Vegas

El Fool Us Trophy está considerado como uno de los galardones más prestigiosos dentro del mundo de la magia. No en vano, para conseguirlo hay que divertir y engañar a los míticos cómicos y magos Penn and Teller, que actualmente son los magos residentes más longevos de Las Vegas y famosos por sus apariciones en el Show de David Letterman, el Tonight Show o el Saturday Night Live, entre otros.

No hay nadie en el mundo que haya ganado más Trofeos Fool US que el mago español Jandro.

Para convertirse en pentacampeón, Jandro comentó que los magos americanos están ya mayores y sería una pena que murieran durante el número y no pudieran disfrutar el final del mismo, así que empezó por el final para que no se lo perdieran.

Tras verlo, como aún seguían vivos, decidió hacerles el comienzo donde todo cobró sentido. La presentadora Alyson Hannigan (American Pie, Buzzy, Cómo conocí a vuestra madre…) eligió una moneda entre cientas de diferentes países, tamaños y valores y coincidió con la que Penn Jillette (el exigente mago del jurado) escogió a conciencia entre las suyas. Esa coincidencia imposible y su alocada actuación le valió a Jandro su quinto trofeo y la invitación para actuar en Las Vegas próximamente.

Jandro llevaba ya varios récords en este programa al que se suma este nuevo. Primero, Jandro se convirtió en el más rápido de la historia en conseguir el premio. Luego fue el primer y único español en ganarlo más de una vez y finalmente revolucionó Las Vegas teniendo más que nadie.

De esta prolongada relación con el progama estadounidense ha nacido una colaboración sorprendente. Los días 23, 24 y 25 de junio presentará un nuevo show junto a Penn, que visitará España por primera vez, en el Teatro Talía de Valencia.