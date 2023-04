Al calor de la precampaña electoral, y mientras se ultiman las listas de candidatos, los partidos se afanan en preparar sus estrategias y armar sus programas para convencer a los votantes. Entre una cosa y otra, también hay tiempo para fijarse objetivos. El PP ya ha puesto sobre la mesa los suyos: lograr la que sería la primera mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso y hacerse con "bastantes más" de la mitad de las 179 alcaldías.

"Tenemos claro que el mayor reto de unas elecciones no es sólo mejorar el resultado anterior sino cumplir con las expectativas", ha dicho Alfonso Serrano, secretario general de los 'populares' madrileños, este miércoles en un desayuno de Europa Press. Y esas expectativas... están muy altas. En 2021, el PP obtuvo 65 escaños en la Asamblea de Madrid: se quedó a cuatro de la mayoría absoluta y logró sumar más diputados que los tres grupos de izquierda juntos. Esa es la barrera que se quiere superar ahora.

Los populares creen que acceder a ese logro residirá, en gran parte, en la participación que se registre en los comicios. Que sea elevada, como hace ahora dos años, es vital. "No vale ganar por la mínima", ha señalado la propia Díaz Ayuso en una entrevista en la cadena Cope, donde ha anunciado que como lema electoral va a recurrir al que ya utilizó en el congreso extraordinario que la aupó a la presidencia de su partido en mayo de 2022: 'Ganas'.

Como en los pasados comicios, el PP se ha decantado por una sola palabra -entonces fue 'Libertad'- y en esta ocasión ha lanzado hasta una canción para reforzar la idea que quiere transmitir. La propia cabeza de lista ha explicado el por qué de esta elección. "Creo que no hay nada más liberal que las ganas porque las ganas se tienen o no, no se pueden imponer y yo quiero que la gente tenga ganas de vivir, ganas de ganar", ha explicado.

En los mimbres de la campaña que se está gestando tiene mucho que ver Serrano, que por tercera vez consecutiva será el máximo encargado de la estrategia electoral, junto a Enrique Ossorio, vicepresidente y portavoz, que volverá a redactar el programa. Sin desvelar demasiados detalles, el secretario general del PP regional ha adelantado este miércoles que será una campaña "en permanente contacto con la calle", una estela que ya sigue el alcalde José Luis Martínez-Almeida, y en un primer momento centrada en hacer balance de la gestión realizada esta legislatura para después desplegar las propuestas para los próximos cuatro años.

Lo que sí ha quedado patente es que una de las líneas maestras de la táctica que desplegará el PP pasa por confrontar contra Pedro Sánchez, algo que ya se ha convertido en 'marca de la casa' del mandato de Díaz Ayuso. "En esta campaña nos dirigimos al conjunto de la sociedad madrileña, no sólo a quienes piensan como nosotros (...) a quienes tienen sentido común y quieren poner fin al sanchismo, así como a los alcaldes sanchistas de nuestra región", ha proclamado Serrano.

A la vez que ha apostado porque el 28-M tiene que ser, bajo su punto de vista, "el final del trayecto del sanchismo" ha desechado la idea de un hipotético gobierno de coalición con Vox abogando por "una presidenta fuerte en Sol". "Si uno quiere poner fin a gobiernos locales de izquierda, incapaces de garantizar prosperidad empleo, seguridad, limpieza... la opción es el PP", ha remarcado el secretario general de Díaz Ayuso.

Este miércoles, la presidenta también se ha pronunciado sobre el que será otro de los polos de interés de la campaña, al hacer referencia al sentido del voto de los vecinos de los municipios del sur de la región. "Un ciudadano de Fuenlabrada, Leganés o Getafe quiere ser una persona libre que es obrero o arquitecto que quiere tener una empresa, vivir mejor o a su manera y que le dejen en paz", ha aseverado Díaz Ayuso. Y es que es casi un secreto a voces que el conocido como 'cinturón rojo' será clave el 28-M y hasta puede ser la llave de la mayoría absoluta.