Esto es lo que opinan otros representantes de Eurovisión 2023 sobre Blanca Paloma y 'Eaea'

Solo queda un mes para que se celebre Eurovisión 2023 y los 37 países participantes se suban al escenario de Liverpool para intentar llevarse el micrófono de cristal. Sin embargo, los artistas ya se conocen entre ellos, pues muchos de ellos han viajado a distintas ciudades para algunas preParties, como Barcelona o Madrid.

De hecho, Blanca Paloma y otros artistas del Benidorm Fest fueron anfitriones en estas ciudades, y hasta allí se desplazaron algunos cantantes que participarán en la edición de este año. Y, durante su visita, no perdieron la oportunidad de preguntarles qué opinaban de la representante española y de su tema, Eaea.

Durante la fiesta en Barcelona, que se celebró del 23 al 25 de marzo, RTVE habló con algunos de ellos, como Joker Out, banda que representará a Eslovenia cantando Carpe Diem: "Nos encanta, es increíble. Es una de nuestras favoritas y, sin duda, en nuestro top 3".

"Lo que me gusta es que hay un sentimiento de la vieja escuela en la canción, con un sonido tradicional y moderno a la vez", alabó Gustaph, artista de Bélgica. "Ella es muy eléctrica, como si realmente te llevara con ella en el viaje. Lo hará genial".

Por su parte, representante de Georgia, Iru Khechanovi, aseguró que es la canción que más escucha: "No es broma. Ella es increíble y su voz es muy agradable e increíble".

"Me encanta el flamenco y ella es... parece fuerte y con control, y su voz es increíble", halagó la británica Mae Muller. "Personalmente, es una de mis favoritas y la disfruto mucho", añadió Tvorchi, duo que representará a Ucrania.

"Es tan genuina. Creo que ella tiene lo mismo que yo, conecta con la gente", comentó Mimicat, de Portugal. "Al principio tuve sentimientos encontrados, porque no sabía si me gustaba o no, no estaba acostumbrada a escuchar este tipo de canciones. Pero cuanto más la escucho, más me gusta. Su canto es increíble, tengo la piel de gallina solo por hablar de la canción y de ella".

Durante la alfombra roja en la preParty de Madrid, que tuvo lugar los días 7 y 8 de abril, RTVE también les preguntó a otros artistas, tal y como se vio en su vídeo en redes.

"Blanca Paloma es una artista increíble, tiene mucha fuerza y una gran actitud y energía", respondió Remo Forrer, representante de Suiza. "Es muy cariñosa y abierta. En el escenario es una estrella", comentó Reiley, de Dinamarca.

Mientras tanto, uno de los integrantes de la banda Joker Out empezó a cantar Eaea. "No sé qué es más bonita, si ella o su voz", opinó Luke Black, de Serbia.

Por su parte, uno de los miembros de Sudden Lights, grupo que representará a Letonia, sostuvo que "es una gran cantante y bailarina", mientras que otro de ellos dijo que la habían conocido y que era "supermaja".

Teya, del dúo Teya & Salena que representará a Austria cantando Who The Hell Is Edgar?, contó el "bonito accidente" que tuvieron en el escenario cuando estaban cantando Eaea y ella se pensó que estaban gritando su nombre.