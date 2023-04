El Intermedio es conocido por sus sketches de humor sobre las noticias más recientes, y como no podrías ser de otra manera, la polémica tras el nacimiento de Ana Sandra, la nieta de Ana Obregón, ha sido la protagonista de su última parodia.

En la sección Los Aristorrancios El Gran Wyoming, y el cómico Dani Mateo han debatido sobre el posible origen noble de la pequeña. Y es que, si bien Ana Obregón no es noble, sí que lo es Alessandro Lequio.

Y es que el italiano, desde la muerte de su padre, utiliza el título de "conde", aunque muchos expertos lo tilden como "indebido". Por este motivo, los dos cómicos del programa nocturno de La Sexta, no ha dudado en bromear sobre su posible "sucesión al trono".

"Al ser hija de Alessandro Lequio, es nieta del conde Lequio que, a su vez, era bisnieto de Victoria Eugenia de Paterberg, consorte de Alfonso XIII", ha explicado Dani Mateo.

"Te lo resumo: Ana Sandra, al ser nieta del conde Lequio, ocuparía la posición número 29 en la línea de sucesión monárquica que correspondía a su padre Aless. Eso sí, siempre que se la registre en España como su hija y no como la de su abuela Ana Obregón", ha aclarado.

Ante la explicación, el presentador estaba "más liado" que antes, para luego llegar a una jocosa conclusión: "Madre mía, no me digas más, porque si es hija de su hermano y a la vez nieta de su madre, no necesito más pruebas: pertenece a la realeza".

Otro tema de los que más han hablado ha sido sobre la gestación subrogada y como son solo "los pobres" los que están en contra de esta práctica. Por ello, Mateo ha enviado un mensaje a todos los que critican a la presentadora: "Que sepáis que Ana ya os ha perdonado (por pensar así). Lo ha pedido ella misma en Instagram".

"Se me están saltando las lágrimas de alegría. No había visto nada igual en mi vida. No pensaba que una persona de casi 70 años sabría cómo funcionaba Instagram", ha finalizado Wyoming con tono humorístico.