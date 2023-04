El programa de este martes de Viajando con Chester continúa dando que hablar, pues su temática era las relaciones sentimentales entre personas con mucha diferencia de edad. Y es que ahora, Sindy Takanashi, a la cual Risto Mejide criticó en el formato por hablar de su matrimonio con Laura Escanes, ha respondido en redes al publicista.

Melani Olivares, Javier Rigau, Pelayo Díaz y Pilar Rahola acudieron a esta entrega para hablar de sus relaciones, pero el propio presentador también habló de su experiencia con Laura Escanes, su exmujer y madre de su hija Roma. El espacio de Cuatro, al tratar esta relación de 22 años de diferencia, mostró un vídeo de Sindy Takanashi, activista y presentadora de Las uñas que es amiga de la influencer.

"El problema es cuando tienes 50 años y lleva la última década de tu vida en relaciones con chicas mucho más jóvenes que tú. Es como un poco raro", asegura en el vídeo la joven. "Se cumplen varios factores. En el momento en el que tú estás por encima en experiencia vital es mucho más fácil que tú las puedas manipular más fácilmente. Aquí existe un abuso de poder, el que te da la fama y la edad. Si tú utilizas ese poder en todas tus relaciones como un reclamo, eso es lo verdaderamente peligroso".

"Lo que me molesta de este vídeo es que esta chica es amiga de mi ex, cuando ella dice: 'y otras relaciones que ha tenido por el medio que no se conocen', está desvelando cosas que son íntimas mías, que ella ha escuchado en cenas con mi ex", criticó Risto Mejide en el programa.

Sin embargo, este miércoles, Sindy Takanashi se ha pronunciado en Instagram para desmentir el razonamiento que él estaba haciendo: "Yo no he escuchado que usted haya estado con otras mujeres jóvenes en ninguna cena. Es absurdo afirmar esto porque hago alusión a encuentros que ocurrieron después de dejarlo con su expareja y me dirá usted en qué ocasión hemos cenado nosotros desde que lo dejaron".

"Igual usted habla de otras mujeres jóvenes que estuvieron en su vida antes que su expareja, mujeres de las que a lo mejor habló en cenas y se piensa que yo hago alusión a ellas, pero entonces parece que se ha retratado usted solito", ha añadido la activista en su publicación.

"Esto sí que es inconexo, al igual que lo es el montar un programa despechado y casposo que instrumentaliza las historias de amor de otras personas que para nada se parecen a la suya", ha opinado. "No se parecen porque no siguen un patrón, porque no hay estructuralidad, no buscan imponer su poder ni el modo de vida de la edad que tienen a la otra persona".

Sindy Takanashi, después de decir que era "hipócrita y cobarde hacer un Chester de este tema" en un momento en el que el Código Ético de Mediaset impide a otros programas hablar de ello, ha asegurado que lo que ella decía en su vídeo le llegó por parte de "periodistas a los que no se les ha permitido hacer públicas" determinadas noticias.

"Como prueba tenemos el hecho de que se ha tardado 5 meses en destapar su amor, a pesar de que se ha paseado libremente con su amada de la mano mientras su expareja era acosada por la prensa y tildada prácticamente de puta por los mismos que ocultaban su nueva relación, la cual, de nuevo, vuelve a tener veintitantos años menos que usted", ha criticado.

"Que tenga usted un programa con mucha audiencia donde pueda tratar de lavar su imagen forma parte de su privilegio", ha defendido. "Pero no hay programa, prensa, audiencia ni relato que pueda ocultar un hecho tan empírico, tangible y objetivo como que su manera de relacionarse con las mujeres es desigual, ya que no busca usted una persona a la que admirar, sino una persona que le admire embelesada por su sabiduría".

"Si no reconoce que, tras la diferencia de edad entre un hombre mayor y una mujer joven, subyace una relación de poder, entonces está negando la desigualdad actual sistemática entre hombres y mujeres. ¿Es usted negacionista del machismo? Si es así, sea claro y acabamos antes", ha concluido Sindy Takanashi.