La sexta temporada de La isla de las tentaciones está a punto de acabar, pues faltan las hogueras finales por emitir el próximo lunes. Sin embargo, ya son muchos los detalles que se han revelado sobre el final de las parejas, sobre todo teniendo en cuenta que se ha dicho que uno de los chicos podría estar con Alba Carrillo, algo que ella desmiente.

Laura y Alejandro se presentaron juntos a esta última temporada del reality, pero todo apunta a que se irán separados. Y es que la gallega conoció en el programa a Saúl, con el que saltó la chispa. Además, parece que se dio cuenta de ciertas cosas que no le gustaban de su relación.

Habrá que esperar al próximo lunes para saber el futuro de ambos, pero es más que probable que hayan roto. Y es que al joven modelo se le ha relacionado con Alba Carrillo, a quien conoció en los debates del programa.

Ambos fueron grabados paseando juntos por la calle, lo cual desató los rumores de una posible relación. Aun así, la colaboradora de Ya es mediodía lo desmintió todo en sus stories de Instagram, entre bastantes sorpresas.

"Me están relacionando con una persona que mis seguidores están preocupados porque no me pega nada (en comparación) a lo que yo normalmente he tenido", expresó frente a la cámara. "Es una persona con la que he ido un día a comer. Me sorprende que hayan salido imágenes, porque yo voy con otras muchas personas".

Alba Carrillo responde a las informaciones que la relacionan con Alejandro de #LaIslaDeLasTentaciones.

¿Traición por parte de él? Lo veremos pic.twitter.com/ycyb0fyj2l — Ale Conti 💛 (@_aleconti6) April 11, 2023

"La publicidad tiene que pagarse", añadió, probablemente en referencia a que alguien publicó esta información con otros motivos. "Estaré más precavida para la próxima vez. Porque confío en que la gente va a ser maja y luego me la lía".

"Sigo mi camino y, además, estoy conociendo a una persona y me viene mal que salgan este tipo de informaciones, porque no son verdad", confesó. "Niego absolutamente que tenga nada con Alejandro"

"El refrán de hoy: cuidado con las personas que a Dios rogando y con el mazo dando. Ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos", concluyó.