Terelu Campos vive la Semana Santa "más difícil de su vida"

La Semana Santa son días viajes, de reunión familiar y de disfrute. Sin embargo, para Terelu Campos ha sido unos días bastante diferentes. Tal y como ella misma ha desvelado, esta "Semana Santa ha sido una de las más difíciles de su vida".

La madre de Alejandra Rubio se trasladó a su tierra natal, Málaga, como de costumbre. No obstante, esta vez echó mucho en falta una de sus acompañantes principales, su madre, María Teresa Campos. "Estar allí y sentir que mi madre no estaba ha sido más duro de lo que me había imaginado", ha asegurado la televisiva en su blog Lo que nunca te conté.

Para la hermana de Carmen Borrego, acudir a la Semana Santa de Málaga tiene detrás otro interés. Lo cierto es que durante su cáncer ella se amparó en la Virgen de la Salud, de quien dice que, de alguna manera, aún le sigue protegiendo. "Cuando vi pasar por primera vez a la Virgen de la Salud por el Puente de la Aurora, me convertí en un auténtico mar de lágrimas", ha expresado.

"No me pude contener y tuve la necesidad de arrodillarme delante de la virgen cuando la vi", ha declarado. La colaboradora de Telecinco ha asegurado que, desde hace un tiempo, está viviendo "una situación de estrés emocional" que hace que no se sienta del todo bien, es por ello que temía que le diese "un ataque de ansiedad debajo del manto de la virgen" y que eso impidiera la buena marcha de la procesión de la Cofradía de la Salud.

Pero, lejos de lo esperado, la situación fue bastante diferente, pues según ha contado, Terelu vivió "uno de los momentos más hermosos y emotivos" durante los pasos. "Nunca había llevado a la Virgen dando dos pasos hacia delante y ocho hacia atrás. Pensé que podía equivocarme y liarla parda", ha manifestado.

La presentadora de televisión también ha desvelado que su Semana Santa fue más llevadera gracias a su amigo de la infancia Mario Blanca, a quien le tiene un gran cariño, a su prima África y a otras amistades cercanas. "¡Gracias, amigos, porque no sé qué hubieran sido estos días sin vuestra ayuda!", ha confesado en el blog.

Tras su regreso a Madrid, Terelu tuvo que trasladarse a la Fundación Jiménez Díaz debido al fuerte dolor de rodillas que sentía tras haberse arrodillado ante la Virgen. "No sé cuántas jeringuillas de líquido me sacaron de la rodilla derecha, pero ese dolor mereció la pena", ha dicho.

En los días posteriores a su recuperación, Terelu ha desvelado que se puso en contacto con Ana Obregón para mostrarle su "apoyo y cariño" en estos momentos tras haber sido abuela por gestación subrogada.

"Entiendo los debates y comparto muchas cosas de las que se dicen. Pero, por favor, no olvidemos la importancia que tienen los abuelos en nuestras vidas. Muchos somos lo que somos en la vida gracias a nuestros padres, pero también por lo que nos han enseñado nuestros abuelos", ha expresado en el blog.