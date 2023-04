Cristina Pedroche confiesa cómo afronta la recta final de su embarazo: "Estoy ilusionada y como bien"

Radiante a sus 26 semanas de embarazo, Cristina Pedroche acaba de vivir la que probablemente sea una de las Semanas Santas más especiales de su vida. Afrontando su primer embarazo, ella y el chef han disfrutado de unas vacaciones en Miami.

En su vuelta, la pareja ha sido recibida por las cámaras. Y, aunque Dabiz ha intentado pasar desapercibido, la presentadora no ha dudado en dedicarle unas palabras a la prensa.

Cristina ha bromeado sobre su gusto por presumir de tripa en redes sociales, como así ha contado "no puede esconderla". Además, ha confesado que no ha tenido ningún antojo y que "come muy bien".

Según las palabras de la colaboradora de Zapeando, se encuentra llena de energía para afrontar los últimos tres meses de su embarazo y, por ahora, se siente como "una embarazada cualquiera". Y es que, Cristina ha destacado la ilusión que siente por dar la bienvenida a su hija.

"Lo importante es que venga con cariño y con amor. Que venga 'sanita'. La habitación y todo lo demás ya se hará con calma", ha confesado Pedroche cuando le han preguntado sobre cómo llevan las preparaciones de su hogar ante la inminente llegada de su pequeña.

Finalmente, ha contado que, si bien ya tienen pensado el nombre de su hija, no quieren hacerlo público hasta su nacimiento. Aunque confirma que ha sido una "decisión en equipo".