Almeida plantea un nuevo PGOU y 204.000 viviendas para medio millón de habitantes

José Luis Martínez-Almeida se ha propuesto abordar el problema del acceso a la vivienda en Madrid en la próxima legislatura. Y ya tiene definida una hoja de ruta para conseguirlo. El plan del alcalde y candidato del PP a la elecciones del 28 de mayo pasa por elaborar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), crear una Oficina para el mismo e impulsar los nuevos desarrollos de la urbe con la construcción de 204.000 hogares. Tres compromisos que pondría en marcha en los próximos cuatro si logra revalidar su cargo.

Lo ha anunciado el propio Almeida este lunes desde los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel, donde pretende impulsar el desarrollo de urbanístico de 170.000 metros cuadrados con 600 viviendas, de las cuales el 30% tendrán algún tipo de protección. Porque, a juicio del primer edil, "no va a haber crecimiento en Madrid si los jóvenes no se pueden independizar o las familias no tienen viviendas adecuadas a sus necesidades".

El resto de las 204.000 casas levantarán a lo largo y ancho de los diez desarrollo urbanos, más dos en previsión, que tiene en marcha el Ayuntamiento de Madrid. En total, doce ámbitos que harán crecer la ciudad hasta en 56 millones de metros cuadrados (56 km2) en los próximos años, lo que supone una superficie superior a ciudades como Salamanca (39 km2), Santander (35 km2) o Alcobendas (45 km2).

Madrid Nuevo Norte, los Desarrollos del Sureste (integrados por Valdecarros, Los Berrocales, Los Ahijones, Los Cerros y El Cañaveral), La Solana de Valdebebas, la Operación Campamento, la antigua cárcel de Carabanchel y la Ribera del Calderón comenzarán a cambiar en pocos años el paisaje de la ciudad. Y, más adelante, seguirán sus pasos los desarrollos de El Abroñigal y Nueva Centralidad del Este.

51.000 de esas viviendas estarán en Valdecarros, 22.000 en Los Berrocales o 40.000 en el futuro El Abroñigal y alrededor de 20.000 en el desarrollo Nueva Centralidad del Este. Estas cifras equivalen a una población de aproximadamente 500.000 nuevos habitantes para la capital, lo que equivaldría a la séptima ciudad más poblada de España, superior a urbes como Murcia, Palma de Mallorca, Bilbao o Alicante.

En palabras del alcaldable popular, su proyecto es "garantía de progreso, bienestar, sostenibilidad, oportunidades, mejora de todos los servicios públicos y acceso a la vivienda sin recurrir al intervencionismo propio de la izquierda". Puesto que, según ha dicho, las fuerzas progresistas han demostrado resultados negativos en las ciudades donde gobiernan, como en Barcelona, ha puesto de ejemplo. "Este modelo, el de [alcaldesa de la ciudad Condal] Ada Colau, es el referente de Rita Maestre" y "no creo que los madrileños quieran eso", ha recalcado para rematar que "con las políticas hiperregulatorias de Colau, el arrendamiento ha subido en Barcelona un 20%", el doble que en Madrid.