Sufre acoso en la guagua, nadie hace nada por evitarlo y una abogada, en 'Espejo Público', le recomienda defenderse con un alfiler

Cada día, los medios de comunicación informan de una nueva noticia que tiene como protagonistas a agresores sexuales. Este miércoles, Espejo Público ha contactado en directo con Paula Guerra, una joven que decidió contar el episodio de acoso que vivió en una guagua y donde nadie hizo nada por ayudarla.

Tal como explica en el clip que ha publicado en su perfil de TikTok, la joven cogió el transporte para acudir a su puesto de trabajo: "Había unas diez personas en la guagua, me puse en la parte de atrás, de pie. Noto cómo me agarran la nalga y lo quitan despacio. Miré hacia detrás y había un señor mayor sentado".

"El señor me mira a la cara y me deja de mirar. En mi cabeza dije que habría sido sin querer porque no me entraba que un señor de esa edad me estuviera agarrando el culo. Me vuelvo a mirar para delante, sigo a mi rollo y noto que me empiezan a hacer cosquillas en la nalga, otra vez", agrega la joven en su vídeo donde, además, narra que preguntó al hombre qué estaba haciendo y, aunque alertó al resto de viajeros de la situación que estaba viviendo, nadie hizo nada.

#violencia #grancanaria #abuso #parati ♬ sonido original - •𝐏𝐀𝐔𝐋𝐀• @paulawarrr Para mi esto es muy fuerte…Quien me conoce sabe que soy una niña de casa. Yo no estoy acostumbrada a este tipo de cosas. Me parece lamentable todo, me da igual que algunas personas piensen que soy exagerada, cada uno tiene su perspectiva de las cosas y una cosa es vivirlo que verlo de fuera. Gracias a todos por haberse preocupado tanto por mi, dsps de este vídeo entenderán que no haya podido contestar…GRACIAS! #violenciadegenero💜💜

"Me dio un montón de miedo porque había un chófer, había gente... Y nadie fue capaz de hacer nada ni ayudarme. Me bajé y el hombre se bajó detrás de mí. Le empecé a chillar, me dio un montón de asco. Había un montón de gente fuera y nadie fue capaz de decir absolutamente nada", concluye Paula en su denuncia.

Durante su conexión con el matinal de Antena 3, la joven ha recalcado que fue un episodio "horrible", a lo que Susanna Griso ha agregado que "el tío es un asqueroso, un guarro". Además, el resto de colaboradoras presentes en el plató han destacado que todas las mujeres habían sido víctimas de situaciones similares alguna vez en su vida: "Creo que a todas nos ha pasado y, siempre, la primera reacción es la que tuvo Paula. Estás tan sorprendida que no te lo acabas de creer y piensas 'bueno, igual ha sido una mano de alguien que se le ha escapado'. Pero no te crees que te estén agrediendo, que te estén sobando", ha apuntado la presentadora.

Por su parte, la abogada Adela Utrera ha comentado una "estrategia" que ha resultado de lo más polémica: "Cuando yo era joven cogía muchísimo la guagua. Yo llevaba un alfiler, siempre, por orden de mi madre. Yo tenía 14 años. Con el alfiler, si te tocan el culo, tú haces 'pin'. Se acabó. Nadie te va a ver. Si le das un 'sopapo', te ven, pero con el alfiler no. Yo lo usé varias veces, eso ya ha prescrito".