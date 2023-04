Llegan las lluvias y bajan las temperaturas: estas serán las zonas de España más afectadas

Tras un martes caracterizado por los cielos despejados y temperaturas suaves en aumento, este miércoles la situación meteorológica cambiará, sobre todo en el norte del país. "Importante descenso de las temperaturas en muchas zonas de España que, sobre todo, se dejará notar en el cuadrante noroeste peninsular", detallan los expertos de Eltiempo.es en su predicción meteorológica. Sin embargo, en la jornada de hoy subirán en el área mediterránea y en puntos de la Comunidad Valenciana y de la Región de Murcia, donde los termómetros podrán superar los 30 grados.

Durante la madrugada de este miércoles llegará un frente con lluvias que se aproximarán al extremo norte peninsular. "Durante la jornada podrían llegar a darse en otros puntos de la mitad norte peninsular", apuntan.

Dónde lloverá esta semana

Esta situación provocará un cambio de tiempo relevante en determinadas regiones. De esta manera, "habrá temporal marítimo en la costa y un notable descenso térmico". Las temperaturas descenderán de 6 a 10 grados de un día para otro en el interior noroeste, por lo que "será un importante alivio del calor previo, por ejemplo, en Castilla y León".

#ElTiempoHoy Importante descenso de las temperaturas en muchas zonas de España que, sobre todo, se dejará notar en el cuadrante noroeste peninsular. Por otro lado, suben en el área mediterránea y en puntos de la C. Valenciana y de la R. de Murcia podrán superar los 30ºC. pic.twitter.com/gjpK0S22xD — Eltiempo.es (@ElTiempoes) April 12, 2023

Las precipitaciones serán más significativas en Galicia y en las regiones cantábricas. "En otros puntos de la mitad norte, las precipitaciones serán probables, y se espera que lleguen a los Pirineos y al Sistema Ibérico", señalan los expertos en meteorología.

No obstante, no se prevé que lleguen a todas las zonas. De hecho, la probabilidad de que las lluvias lleguen a la ciudad de Madrid "es muy baja, aunque no se descartan en la sierra a lo largo de la tarde".

Para las jornadas del jueves y viernes podrían producirse precipitaciones, aunque ya más débiles, en zonas de Galicia, Pirineos y comunidades cantábricas. Tampoco se descartan chubascos en puntos de Cataluña o en el norte de Mallorca. "En el resto del país, ya no se esperan y en todo caso serán ocasionales, débiles y dispersas", concluyen.