Belinda Washington presenta a su hija Daniela, que busca triunfar como actriz: "Es admirable en mil cosas"

De entre todos los éxitos que ha cosechado a lo largo de sus casi 60 años de vida, Belinda Washington tiene claro que el más importante es su familia. La actriz, junto con su marido Luis Lázaro, ha sido madre de dos chicas, Andrea, de 26 años, y Daniela, que está a punto de cumplir 22.

La intérprete ha posado para una entrevista de ¡Hola! con la pequeña de sus hijas, quien está siguiendo los pasos de su madre y ya se está haciendo un hueco en el mundo de la actuación. "Lo primero que pensé es que si realmente lo deseaba, que no fuera por seguir una estela y que tenía que sentirlo de verdad", ha afirmado la presentadora sobre la idea de Daniela de ser actriz.

La joven no puede tener mejor maestra para conseguir sus sueños y, por supuesto, ya le ha dado algún consejo: "Trabajo y constancia, porque nadie te va a regalar nada. Que tenga pasión porque ese es el motor, y que se forme mucho, mucho. También mucha humildad, porque cuando llega el éxito hay que tener la cabeza muy bien amueblada para que no te arrolle como un alud".

Al compartir profesión con ella, Belinda tiene ahora el deseo de trabajar con ella. "Me encantaría hacer una serie con Daniela. Sería la mujer más feliz del mundo. Me encanta verla crecer", ha afirmado en la citada revista.

Según la actriz, su hija "es admirable en mil cosas: trabajadora, observadora, talentosa, alegre, humilde... Es una potencia creativa, tiene una sensibilidad muy muy acuciada". Además, cree que "tiene muchos valores y un sentido para todo lo artístico".

En cuanto a la propia Daniela, se siente muy agradecida por el cariño que recibe de su familia. "Estuve un año estudiando Diseño de Moda, pero vi que no era mi mundo. Cuando lo dejé, mi madre se lo tomó muy bien y mi padre, al principio, no sabía cómo saldría todo. Pero cuando me vio involucrada y a tope, él confió en mí", ha asegurado.

Además, ha confesado que ve a su madre "como un punto de mira y aspiración", aunque también desvela que no tiene "referente como tal" en el mundo de la interpretación.