Los vídeos promocionales de Podemos siempre levantan alguna ampolla y, en esta última ocasión, no iba a ser diferente. Así, este miércoles, Ana Rosa Quintana ha comenzado su programa aludiendo, directamente, a la campaña del partido morado en la que la presentadora aparece representada.

"En medio de este panorama, Podemos lanza un vídeo electoral en el que Belarra y Montero se convierten en 'Gladiator', acariciando las espigas de trigo, mientras purgan y silencian a los ministerios de Yolanda Díaz", ha comenzado Quintana.

"Además, pretenden derogar la Ley Mordaza poniendo una mordaza a los periodistas críticos. Instan a las señoras a que me insulten cuando vean la televisión en las peluquerías porque aseguran que nos apoya el Ibex y las peluquerías", ha agregado la presentadora que, de la misma manera, ha apuntado: "Desde aquí queremos romper una lanza por las peluquerías, por esas señoras que nos llevan eligiendo dos décadas para vernos mientras se hacen las mechas. Nuestros votos son la audiencia que nos elige, no hay nada más democrático que el mando a distancia de una peluquería".

Este es un mensaje para ti, #TúQueNoTeCallas.



15 de abril: mitin de Podemos en Zaragoza.https://t.co/uN1tLEbO45 pic.twitter.com/D6zBEt6CVx — Podemos (@PODEMOS) April 11, 2023

"Como dice Podemos al final del vídeo, 'se necesita rebeldía de los que no callan'. Entonces, señoras y señores, seguiremos sin callarnos", ha concluido Ana Rosa. Sin embargo, el tema ha dado para más y, en la mesa de política, los colaboradores han vuelto a comentar la campaña.

"Me gusta con quién voy acompañada en estos vídeos, con Ferreras, Ayuso, Inda, en Cope, supongo que es Carlos Herrera, no me importa", ha señalado la presentadora que, además, ha enviado un consejo a Pablo Iglesias: "Ahora que Pablo Iglesias es un directivo de la comunicación, el vídeo es un poco largo, son cuatro minutos y pico que no se los traga nadie. Tiene errores de ritmo... pero esto es un consejo que es gratuito".

Finalmente, también Eduardo Inda ha querido aportar su opinión al respecto: "Son un poco repetitivos. Son siempre los mismos personajes, el mismo late motiv, siempre son las mismas trolas...". "Pero ya está, este es el discurso de Podemos", ha concluido la presentadora del matinal de Telecinco.