María Zurita habla por primera vez de su vida como madre soltera: "Hay todo tipo de familias y no pasa nada por ello"

María Zurita de Borbón ha hablado por primera vez de su vida y su faceta de madre en solitario para ¡Hola! El próximo 29 de abril su hijo, Carlos, cumplirá cinco años y este ha sido el motivo principal porque el que ha querido sincerarse sobre su historia personal como familia monoparental.

"Ser madre en solitario no me dio miedo nunca. Me daba y me sigue dando respeto. Al final, tú eres el ejemplo de tu hijo y no sabía si iba a ser malo o bueno", ha afirmado la prima de Felipe VI. La hija de Margarita de Borbón también ha desvelado que ella desde siempre le ha explicado a Carlos que no tiene padre, por lo que es algo que ya el niño tiene asumido.

Tanto es así, que el niño "nunca" le ha preguntado quién es su papá. De hecho, "en el Día del Padre, Carlos siempre pinta a su abuelo y lo hace sin confundir los roles". Asimismo, la sobrina del Rey Juan Carlos ha afirmado a la revista que su hijo es consciente de que su "abuelo es la referencia que tiene en casa pero no es su padre".

Respecto a si en un futuro su retoño le pregunta quién es su papá, María Zurita ha asegurado a la publicación ya citada que le hablará con total naturalidad del tema a su hijo, pues "hay que ir aceptando, tolerando y entendiendo que hay todo tipo de familias y que no pasa nada por ello".

La hija de Carlos Zurita está disfrutando mucho de la etapa que está viviendo como madre en solitario y, de hecho, ha asegurado que convertirse en mamá le ha cambiado la vida. "Es un acto de amor absoluto, incondicional y también es muchísima responsabilidad, pero es lo mejor que he hecho en mi vida", ha declarado a ¡Hola!

María Zurita junto a su hijo, Carlos. y su perrita, Zeta. HARPER COLLINS IBÉRICA

En la decisión de ser madre jugó un papel fundamental su mascota, Zeta. María Azurita, que esta en plena promoción de su libro Mi mamá y yo somos una familia feliz en el que retrata su historia, ha manifestado que su perrita tiene un lugar "especial y clave" tanto en la vida de su hijo como en la de ella. Y es que además de despertar en ella su instinto maternal, Zeta salvó la vida de Carlos durante el parto al darse cuenta del desprendimiento de placenta de María, lo que hizo que el bebé llegara al mundo de manera prematura con 29 semanas.

No obstante, la mayor preocupación de la prima de Felipe VI es que a ella le pase algo y el niño se quede solo, ya que sus padres también son mayores. Pero, María Azurita también parece tener solventada esa situación. "Por si eso ocurriera, ante notario, Carlos ya tiene dos tutoras oficiales que se responsabilizarían de él. Ese es el único miedo que tengo. El resto, pues será como la vida misma", ha afirmado a la revista.

El libro 'Mi mama y yo somos una familia feliz' de Maria Zurita. HARPER COLLINS IBÉRICA

La que fuera concursante de MasterChef siempre ha contado con el apoyo de sus padres y más en esta etapa. "Nunca nos han puesto barreras, nos han dado alas. Han sido muy liberales, que no libertinos, en todas nuestras decisiones", ha declarado y ha añadido que esa tolerancia le ha permitido discutir todas sus decisiones en casa.