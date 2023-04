Educación, campamentos, talleres... La 'X Solidaria', indispensable para las personas con discapacidad: "Mejora su calidad de vida"

Desde el 11 de abril hasta el 30 de junio, millones de personas en España tienen que entregar en Hacienda la declaración de IRPF. La declaración es obligatoria, pero los ciudadanos también tienen cierto poder de decisión, pues la Administración nos permite escoger el destino de una pequeña parte de nuestros impuestos. Es el conocido 0,7%, un porcentaje que podemos elegir que se destine a la realización de los programas que desarrollan las organizaciones sociales. Esta opción es la que se conoce como ‘X Solidaria’ y marcándola conseguimos que el 0,7% de nuestros impuestos se destinen a lo que se conoce como Actividades de Interés Social.

Entre estas actividades de interés social se encuentran las que organizan las entidades del tercer sector dedicadas a discapacidad, muchas de ellas pequeñas, que para ofrecer servicios a sus asociados a menudo dependen de ayudas externas y subvenciones públicas. Gran parte de estas subvenciones provienen de esta ‘X Solidaria’, dinero que, además, no se les entrega sin más, sino que tienen que justificar a través de proyectos concretos, acciones que, en muchos casos no se podrían llevar a cabo de no existir esta opción en la declaración de la renta, "a través de las convocatorias, se valora tanto a la entidad como el proyecto presentado y en función de la puntuación obtenida se concede la financiación", explican desde la asociación Amanixer.

Preguntamos a algunas entidades, dedicadas a distintas discapacidades, qué supone para ellas contar con esta ayuda.

Amanixer: "Por primera vez hemos podido iniciar un proyecto de fomento de la autonomía para mujeres con discapacidad"

Amanixer, la Asociación Aragonesa de Mujeres con Discapacidad tiene como objetivo proteger y fomentar los derechos de las más de 57.000 mujeres con discapacidad que hay en esta comunidad. Para ello, realizan multitud de campañas, proyectos, cursos y servicios, como talleres, formación, ayuda psicológica…

Muchas de las actividades que realizan no serían posibles si no fuera por esta X solidaria, "para Amanixer es muy importante la convocatoria de subvenciones con cargo a la X solidaria, ya que, durante 2023, hemos podido desarrollar un proyecto de atención a adolescentes para prevenir y detectar situaciones de violencia donde se trabaja con ellas y con las familias. Estas sesiones están guiadas por una psicóloga con la intervención puntual de la Policía Nacional para trabajar el tema de ciber riesgos, así como con una sexóloga para fomentar la educación sexual saludable y detectar y prevenir posibles violencias sexuales. Este proyecto se inició en 2022 y nos parece muy importante poder darle continuidad", cuentan desde la asociación.

Sesión del proyecto 'Diversas y sin miedo', un programa de Amanixer para la prevención de violencia en adolescentes con discapacidad y sus familias financiado por la X Solidaria. Cedida / Amanixer

Otro proyecto realizado gracia a esta X solidaria son uno para fomento de la autonomía, "donde se llevan a cabo actividades de empoderamiento y fomento de la autoestima, además de apoyo social, apoyo psicológico y sensibilización colectiva".

Para poder mantener proyectos como estos, desde Amanixer, invitan a que los contribuyentes a marcar esta X, "de otra forma no habríamos podido llevar a cabo estos proyectos centrados en prevención de la violencia e inclusión. Es muy importante hacer partícipe a la sociedad de que, con sus impuestos, se pueden llevar a cabo proyectos sociales para dar respuesta a las necesidades de los colectivos más vulnerables y se ayuda a que puedan mejorar su calidad de vida”.

ASTEA: "Esa cruz representa muchísimo. Somos muchos españoles y un poquito de todos hace que muchas entidades puedan sobrevivir"

Desde ASTEA, una entidad que ayuda y apoya a más de 150 familias de personas con autismo, valoran mucho poder contar con las subvenciones a que tienen acceso gracias a esta X solidaria, "hay mucha gente que no sabe que a través de esa X se financian muchos proyectos y no le dan la importancia que tiene", nos comentó Pilar Vidal, la directora general de la asociación. En su caso, por ejemplo, se suelen financiar proyectos que no tienen, como ellos llaman, ‘aportación de usuarios’, como formación, innovación…

Sin esta aportación no sería posible, por ejemplo, uno de sus proyectos estrella, "el de autonomía personal para jóvenes, llamado Uno +, se financia gracias a esa aportación, porque es un proyecto muy costoso -de unos 12-14.000 euros- y para la mayoría de los padres sería imposible de asumir si tuvieran que pagarlos ellos". Además, con esta X, consiguen financiar otros de gran importancia para sus usuarios, como "el plan familias, formaciones, proyectos de respiro…".

Explica Pilar, que, además, estos proyectos consiguen financiarse solo en parte, "unos años lo hemos financiado enteramente con esos fondos, pero ahora en muchos de ellos, para recibir dinero, nos exigen desde la Comunidad de Madrid que sean cofinanciados, y eso lleva a que muchas asociaciones tengan que descartar el proyecto porque no pueden financiar ni siquiera una parte. Y eso pasa también con fondos europeos”.

Para acceder, los proyectos tienen que cumplir una serie de requisitos y pertenecer a algunas de las 123 áreas, como "envejecimiento, de salud, de información… se puede cubrir hasta 12 áreas con estos fondos… Todos los años se convocan subvenciones en distintas líneas: en innovación social y voluntariado, servicios de mantenimiento de las entidades, ampliación y mejora de instalaciones, de tecnología… las entidades se presentan a la convocatoria, hacen una evaluación del proyecto y te dan un porcentaje de lo que pides… y eso lo gestiona y reparten las comunidades".

Desde Astea, Pilar Vidal invita a todos los españoles a marcar esa X, "lo que representa esa cruz es muchísimo. Somos muchos españoles y un poquito de todos hace que muchas entidades del tercer sector puedan sobrevivir, sobre todo las pequeñas, que tenemos que buscar dinero de debajo de las piedras".

Además, también invita a hacer aportaciones privadas, que sale mucho más barato de lo que se piensa, "el año siguiente se van a poder desgravar hasta el 80% de esas donaciones. Y es automática, no tienes que hacer nada".

AMEB: "Marcar la X-solidaria no cuesta nada y nos ayuda para poder llevar a cabo proyectos y actividades"

AMEB, la Asociación Madrileña de Espina Bífida, atiende a pacientes con esta condición de todas las edades. Para los más pequeños, dispone de un servicio de atención temprana concertado con la Comunidad de Madrid, por lo que esta parte, que es una porción muy importante de sus ingresos, está cubierta con fondos públicos de esta comunidad. La X solidaria es importante sobre todo para poder financiar proyectos privados, los que ofrece a sus asociados de más de seis años y sus familias, como explica Eva Estúñiga, gerente de la entidad, "por ejemplo, podemos realizar nuestro programa de vacaciones, campamentos o salidas que realizamos en Semana Santa, verano y otoño, para niños a partir de los 6 años con espina bífida u otras patologías similares". Se trata de actividades con un elevado coste que, de no ser por las subvenciones recibidas a través de esta X, no se podrían llevar a cabo, "necesitamos que asistan personas voluntarias, junto con el coordinador, personal sanitario y los costes de los albergues accesibles y el traslado en autocares adaptados son muy grandes".

Sesión de rehabilitación de Servicio de Atención Integral a la Infancia y Adolescencia de AMEB, financiada por la X Solidaria. Cedida

Tampoco podrían llevar a cabo su programa de autonomía para menores de entre 6 a 17 años, "un programa donde contamos con apoyos profesionales de la fisioterapia, logopedia, psicología, estimulación y trabajo social que ofrecen sesiones de apoyo semanal en nuestro centro o en entornos naturales".

Si hay algún 'pero' que pondría a estas ayudas es que cree que benefician más a las asociaciones más grandes, "la ayuda, que la gestionan las comunidades, se calcula en base a la cantidad solicitada, por lo que grandes proyectos que pueden realizar grandes entidades, son los beneficiados. Proyectos de menos de 100.000€ es difícil que puedan ser subvencionados", se queja. Para solucionar estos problemas, lo ideal sería, en su opinión, que "se mejore el sistema de valoración para que dé más valor al proyecto y no tanto a la entidad (tamaños, patrimonio, presupuesto…) y, a la Comunidad de Madrid, "que se pueda de asegurar unos mínimos para programas continuistas que llevan años recibiendo estas ayudas".

Para terminar, le gustaría pedir a los ciudadanos "que pulsen la X-solidaria, ya que no cuesta nada y nos ayuda para poder llevar a cabo proyectos y actividades que de otro modo no podrían ser realizadas".

Plena Inclusión Cantabria: "Esta ayuda supone cerca de un 90% de nuestros ingresos"



La X Solidaria supone una ayuda imprescindible también para organizaciones autonómicas como Plena Inclusión Cantabria, entidad centrada en el apoyo a las personas con discapacidad intelectual y sus familias con el objetivo de lograr su plena inclusión tanto social como laboral. "Todo nuestro trabajo se desarrolla a través de programas y proyectos financiados mayoritariamente con esta ayuda, que supone cerca de un 90% de nuestros ingresos", aseguran desde la entidad.

No obstante, a la hora de acceder a este tipo de financiación, entidades como Plena Inclusión Cantabria se encuentran con distintas trabas. Primero, a la hora de solicitarla: "Nosotros prestamos apoyo y acompañamiento a lo largo de todo el ciclo vital de las personas con discapacidad y del desarrollo y sus familias, y sobre esta base se despliegan nuestros proyectos. Cuando se publican las convocatorias también se enuncian los ejes en los que se deben de inscribir los programas que van a ser financiados y a veces nos cuesta encajar las prioridades que detectamos en nuestro colectivo con las señaladas por la Administración".

Actividad del programa de Apoyo al Empleo público de Plena Inclusión Cantabria CEDIDA

En concreto, Plena Inclusión Cantabria destina los ingresos de la X Solidaria a programas para apoyar a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias, en áreas como "la promoción de la ciudadanía activa y la accesibilidad cognitiva, el apoyo y acompañamiento para el acceso y mantenimiento del empleo público, la investigación aplicada en soledad no deseada de los familiares cuidadores y las redes de apoyo comunitario para familias".

Una vez concedida la ayuda, surge un nuevo obstáculo, apuntan desde Plena Inclusión: "La grave dificultad se produce cuando la convocatoria de las subvenciones determina que la financiación solicitada para llevar a cabo cada programa va a ser muy inferior a la presupuestada y solicitada, y que, aun así, los programas tienen que realizarse tal y como se han presentado a la convocatoria, o desistir de su realización".

En varias ocasiones hemos tenido que rehusar la financiación por no poder hacer frente al sobrecoste impuesto

A diferencia de otras comunidades autónomas, en Cantabria no permiten la reformulación de los programas, "como recoge Ley de Subvenciones y se hace en otras regiones". Esto obliga a que la entidad tenga que asumir una financiación con la que puede no contar o incluso tenga que cancelar el proyecto. "Esta sobrecarga en la corresponsabilidad en la financiación de los programas hace que sea muy difícil su viabilidad y, en nuestro caso, de la propia organización. En varias ocasiones hemos tenido que rehusar la financiación por no poder hacer frente a este sobrecoste impuesto", explican desde Plena Inclusión Cantabria. Por ello, la entidad pide que la Administración cántabra permita la posibilidad de reformular los programas a la financiación concedida y así "no se ponga en peligro el desarrollo de los programas".

AMPROS: "Es muy complicado acceder a este tipo de proyectos por la elevada cofinanciación que exigen"

AMPROS es una de las asociaciones pertenecientes a Plena Inclusión Cantabria. Dedicada a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias, desarrolla distintos programas con fines de interés social para crear oportunidades que permitan a estas personas alcanzar sus proyectos de vida. Tres de sus programas han sido financiados este año gracias a la aportación del 0,7% del IRPF. Uno de ellos es 'Envejecimiento activo en personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo', dirigido a proporcionar apoyos a estas personas en proceso de envejecimiento.

Actividad del programa de envejecimiento de AMPROS CEDIDA

Por otro lado, con la ayuda de la X Solidaria llevan a cabo un programa con el que aportan recursos y apoyos que permitan la vida independiente de adultos con discapacidad que "viven solos o en pareja, algunos de ellos con hijos o con familiares de edad avanzada, de tal modo que se consolide su condición independiente y se prolongue el mayor tiempo posible su permanencia en su entorno habitual", explica Roberto Álvarez Sánchez, Director-Gerente de la entidad. Por último, desarrollan otro proyecto dirigido a ayudar de forma integral a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad por tener, además, un problema de salud mental.

El modelo que está adoptando Cantabria hace que los proyectos no sean socialmente todo lo rentables que podrían ser

El apoyo económico del 0,7% del IRPF es esencial para desarrollar estos programas con un alto impacto en la vida de las personas con discapacidad intelectual. Sin embargo, Álvarez denuncia que su gestión, transferida a las comunidades autónomas, "ha reducido las oportunidades y su impacto social". Al igual que apuntaron desde Plena Inclusión Cantabria, en AMPROS consideran que "es muy complicado acceder a este tipo de proyectos por la elevada cofinanciación que exigen, derivada de la imposibilidad de reformular una vez concedidos. El modelo que está adoptando Cantabria hace que los proyectos no sean socialmente todo lo rentables que podrían ser. Sin embargo, en otros territorios la reformulación es algo habitual que facilita el trabajo de las organizaciones", señala.

Desde AMPROS insisten en la importancia de estos proyectos, "esenciales para el sostenimiento y desarrollo de entidades federativas y fundaciones más pequeñas que ofertan servicios fuera de concertación pública y que, paradójicamente, tienen muchas dificultades para acceder a ellos porque no tienen fácil obtener los recursos para las cofinanciaciones exigidas".