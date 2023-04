Jordi Cruz lanza un nuevo programa, 'Yolo Race', que se puede ver en TikTok y tiene concursantes con millones de seguidores

La filosofía del 'solo se vive una vez' llevada a la televisión. O mejor dicho, a una pantalla, pues el nuevo programa de Jordi Cruz, el conocido presentador de Art Attack, podrá verse a través de TikTok y tendrá por protagonistas a jóvenes con millones de seguidores en esa app.

La plataforma Gamestry presenta este formato, llamado Yolo Race, un nuevo concepto de entretenimiento que combina lo mejor de los concursos televisivos con las plataformas de contenido digital. YOLO, acrónimo de 'you only live once' (sólo se vive una vez) "refleja la personalidad y razón de ser de este programa, que reivindica el goce de vivir y de aprovechar las oportunidades", según anuncia la plataforma.

Los concursantes de Yolo Race son estrellas de las redes sociales y creadores de contenido de TikTok, como Inma (_inmagic, con 12,8M de seguidores), Jonatan (@jonata_26, 7,9M), Sergio (@sergiojuradoyt, 7,1M), Tania (@thanix_229, 4,2M), Jose (@josetengiz, 3,5M) y Marta (@martacasado00, 2M de seguidores).

Como decimos, Yolo Race estará presentado por el 'artemaniaco' Jordi Cruz y está dirigido por la actriz, presentadora y directora Carla Lladó (Menudos Torres, Joc de Cartes).

La mecánica

Tres parejas, cinco días y un paisaje increíble: la península de Yucatán, en México. El grupo se enfrentará a diversas pruebas divertidas… o no tanto. El primer capítulo de Yolo Race ya se puede ver a través del perfil del programa en TikTok (@yolo.race). También, a través de los diferentes puntos de vista (POVs) de cada uno de sus protagonistas, con hasta 7 versiones diferentes de cada capítulo.

En palabras de Álex Orozco, jefe de contenidos de Gamestry, "Yolo Race es un formato diferente en todos los sentidos. La audiencia va a alucinar con cada nuevo capítulo en TikTok y podrán vivirlos tantas veces como quieran desde los puntos de vista de sus concursantes favoritos".