Cómo actuar con la propina 'a la americana': ¿qué cantidad sería la adecuada en España? ¿y cuánto debo dejar si pago con tarjeta?

Las propinas 'a la americana' están causando un gran debate en España, tanto entre los clientes como entre los propios trabajadores de hostelería. Esta práctica, que empieza a notarse en algunos restaurantes y bares del país, no termina de agradar a los españoles: el 90% de los que votan en la encuesta de este medio se muestran contrarios a la iniciativa. Pero, ¿qué hay detrás de esta técnica tan extendida en otros países? ¿Qué propina es adecuado dejar?

Algunos clientes y empleados comentan a 20minutos su opinión al respecto. Los que están a favor argumentan que no ven mal el hecho de que los establecimientos sugieran un porcentaje de propina siempre que no exijan pagarla; los más reacios manifiestan que, con esto, al final el cliente estaría "pagándole el sueldo al camarero".

Y es que precisamente en lugares como EE UU la propina forma parte del sueldo del camarero. "En la cultura anglosajona está muy institucionalizado, sobre todo porque la propina está constituida como una parte muy sustancial del salario de los trabajadores", explica a este medio Juan Carlos Merino, profesor de EAE Business School.

¿Te parece bien la 'propina a la americana' que está llegando a la hostelería española? Sí, ahora se utiliza menos dinero suelto y así los camareros reciben el agradecimiento en forma de propina. No, es una costumbre muy americana que no debería importarse a España. No lo tengo claro.

El experto subraya que en EE UU está normalizado porque los salarios de los camareros son "muy bajos y la mentalidad es diferente". "Dejar propina es obligatorio, ya lo dan por hecho, el propio restaurante la exige y no se concibe no cobrarla", indica al añadir que, además, el cliente sabe que tiene que pagarla y no suele poner impedimento.

Sin embargo, la cultura europea es muy diferente. "Si se llega a extender en España, mucha gente cuando vea la factura con un porcentaje de propina va a sentir rechazo y se va a preguntar: '¿Pero por qué tengo que pagarle yo el salario al trabajador?'", asegura Merino.

En EE UU se trata de un mecanismo que "evita al empresario pagar más" y hace que valorar el servicio recaiga en el cliente. Por ello, Merino señala que, del mismo modo, si esta práctica se extendiera en España lo que haría sería, de alguna forma, "suplir la retribución del propio empresario", ante lo que advierte que no debería ser así.

"Los salarios en ningún caso pueden ser suplidos por la propina, porque al final se reduce el coste de empresa y estarías dejando esa parte del salario en manos de un tercero", el cual, insiste, en España tiene la decisión de pagarla o no. Así, asegura que, en vez de incentivar la propina, se debería "dignificar más el sector restauración, establecer unas mejores condiciones laborales y unos sueldos más competitivos".

¿Qué cantidad de propina se suele dejar?

"A día de hoy no hay ninguna obligación legal que establezca que un cliente tenga que dejar una propina, así como tampoco la hay que imponga un máximo o mínimo a pagar", puntualiza el profesor de EAE Business School. No obstante, indica que lo habitual es que sea entorno a un 5% y un 10% sobre el importe total de la cuenta.

Estas cifras se distancian mucho de los porcentajes que se suelen cobrar en EE UU, donde una propina común suele rondar el 20% e, incluso, el 25% si el servicio ha sido muy gratificante. En cambio, si se optara por dejar un 10% o menos, como en España, el local podría considerarlo una ofensa o como que el trato ha sido catastrófico, con las correspondientes consecuencias para el empleado.

Por otro lado, Merino recuerda que si un restaurante español incluyera la propina en la cuenta del mismo modo que EE UU, es decir, sin dar la opción de rechazarla, el cliente en este caso sí tendría derecho a negarse, puesto que no pueden exigirlo: "Ni la ley, ni los acuerdos ni convenios del sector con patronales y sindicatos recogen nada relativo a las propinas".

En este sentido, señala que en el sector de los casinos sí que viene regulado lo que son estos ingresos extra a través del "tronco de propinas": la propia sala de juego tiene establecidos los procedimientos de reparto de las propinas, las cuales se consideran ingresos de la empresa y se suele destinar parte al abono de salarios de personal y a las cotizaciones de la seguridad social, entre otros.

Dar propina con tarjeta, ¿una buena idea?

La costumbre española en cuanto a las propinas nunca ha sido muy significativa y, además, se extiende cada vez menos. "Ya se solía dejar poca cantidad y siempre en efectivo, pero ahora es menos frecuente por la generalización en el uso de tarjeta", apunta Juan Carlos Merino.

"Incluso, a veces, cuando el cliente quiere dejar propina con tarjeta el camarero le comenta que mejor no, porque al final ese dinero no lo va a percibir", añade al explicar la dificultad que supone registrar y hacer un seguimiento de ese dinero que se recoge mediante el datáfono.

Al dar propina en tarjeta los trabajadores no la reciben de forma directa e inmediata, como cuando va al 'bote', sino que llega a la cuenta de la empresa. Por ello, puede ocurrir que, al final, se pierda la información sobre qué porcentaje de los ingresos obtenidos es propina.

Generalmente, si en el momento del recuento de las transacciones del día se obtiene un resultado sobrante, es decir, que hay más dinero del que debería, esa diferencia se consideraría como beneficios, por lo que puede que no llegue a ser destinado como propina.