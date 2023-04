Marta, en 'First Dates': "Me dicen que soy más de barrio que los columpios"

"Vivo en Madrid, en Arturo Soria, que está al norte, pero todo el mundo se piensa que soy del sur, de Fuenlabrada, porque soy más de barrio que los columpios", afirmó Marta en su presentación en First Dates este martes.

La madrileña fue citada por el equipo del programa de Cuatro con Pep, pero el look del barcelonés no le gustó nada a la recepcionista: "Ese corte de pelo a lo Messi no lo entiendo", afirmó.

"Soy un chico muy romántico que llora con las películas de amor y no me canso de ver Postdata: Te quiero", reconoció el comensal, pero no coincidió con Marta, que prefería los filmes de miedo.

"Estoy buscando a una chica alegre y cariñosa. Reconozco que me fijo en el físico, pero me pueden más sus aficiones o la forma de ser de mi pareja", señaló Pep.

Josep y Marta, en 'First Dates'. MEDIASET

Durante la cena hablaron de que la madrileña tuvo una hija muy joven y ya no quería tener ninguna más: "Me marché de casa para independizarse y cuando vi el predictor positivo, me puse a llorar", recordó.

Poco a poco fueron cogiendo confianza, y Marta le confesó al barcelonés que le ponían mucho los uniformes, incluso que su ex era policía y alguna vez se lo ponía para jugar.

"¿Cualquier tipo de uniforme? Porque yo llevaba el de Mercadona bien apretadito", le dijo Pep, pero ella le contestó que ese tipo de uniforme no le ponía nada.

Marta y Josep, en 'First Dates'. MEDIASET

Ambos se fueron al reservado para continuar la velada, donde, aparte de hablar del peinado de Pep y su posible cambio en un futuro, se dieron un fugaz beso.

Al final, el barcelonés sí que quiso tener una segunda cita con Marta porque "me ha parecido una chica muy interesante". Ella, por su parte, coincidió con él: "Me parece un chico muy simpático".