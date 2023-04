Isa P se reencuentra con sus primos Alma y Manuel en 'Supervivientes' y defiende a su novio, Asraf Beno: "Es incómodo para mí"

Isa Pantoja se reencontró con sus primos, Alma Bollo y Manuel Cortés, durante la noche del martes en Supervivientes. La visitante se enfrentó a los concursantes tras las peleas protagonizadas con su novio, Asraf Beno.

La primera en reencontrarse con Isa P fue Alma Bollo, quien se alegró mucho al ver a su prima en Honduras. "La primera semana estuve muy mal, menos mal que estaba Asraf", le confesó a Isa. "No me da pena que Manuel y Asra discutan porque ellos no tienen relación", continuó Alma.

"Es incómodo para mí", le dijo Isa a su prima. "No creo que Asraf venga haciendo televisión, es una cosa que no entiendo por qué se la dicen", se quejó Pantoja.

Alma se marchó y le tocó el turno a Manuel Cortés, quien se mostró frío ante el encuentro con su prima. "Me he imaginado que venía a verte", le dijo el Superviviente.

"Me duele la situación porque soy vuestra prima. Como no os conocéis mucho, no entiendo por qué tanta inquina con Asraf", le reprochó la joven al concursante.

Manuel entendió la postura de Isa, aunque no creyó que debieran discutir por ello. "Estás machando a la persona", continuó ella. Finalmente, destacó la paciencia de su pareja frente a los incesantes ataques de sus compañeros.