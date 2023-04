Roberto Leal celebra sus tres años en 'Pasapalabra': "¡A seguir sumando!"

El 11 de abril de 2020, Roberto Leal se puso al frente de Pasapalabra (aunque el estreno del concurso en pantalla no sería hasta un mes después) siguiendo la estela de presentadores míticos del formato en Antena 3 como Silvia Jato, Jaime Cantizano o Christian Gálvez, en Telecinco.

Tras sus comienzos como reportero de Informativos Telecinco en 2001 o su, en 2010 fichó por Atresmedia para participar en programas como 3D con Gloria Serra o Espejo Público, sustituyendo a Susanna Griso.

En 2014 volvió a Televisión Española para presentar diversos formatos como las ediciones de 2017, 2018 y 2020 de Operación Triunfo; Bailando con las estrellas en 2018; o Vaya crack en 2019 junto a Juan Ibáñez, el famoso Hombre de Negro de El Hormiguero.

Roberto Leal, en ‘Pasapalabra’. ATRESMEDIA

Su fichaje por Pasapalabra significó el regreso del sevillano a Atresmedia, donde también ha estado al frente de las tres ediciones de El Desafío o LEGO Masters España.

"No sabéis lo contento que estoy. Hay cosas que han cambiado en mí y que quizá yo no me doy cuenta, como que ahora me dedico en mis ratos libres a la lexicología, también me encanta la glíptica... pero sigo siendo el mismo", bromeó el presentador en sus redes sociales con todo el vocabulario nuevo que ha aprendido estos 3 años en el concurso.