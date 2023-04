Ana fue la concursante elegida para liderar el equipo rojo durante la prueba de exteriores en MasterChef, coincidiendo con la celebración de su 30 cumpleaños: "Me parece un regalo de cumple muy chuli".

Por su parte, el equipo azul lo capitaneó Marta. "Es una gran responsabilidad y yo tengo muy mala leche", aseguró la concursante antes de comenzar la prueba.

Los equipos debían preparar un menú completo para 80 comensales en 180 minutos. La localización de la prueba fue el Museo Montenmedio de Arte Contemporáneo en Vejer de la Frontera (Cádiz).

Samantha Vallejo-Nágera ya advirtió al equipo rojo, liderado por la cumpleañera, del retraso. "¡Vais muy lentos!", les gritó durante la prueba. Jordi Cruz también les metió prisa durante la elaboración del postre: "Quiero que todos los comensales se lo coman al mismo tiempo".

Al finalizar, los azules consiguieron ganar la prueba, mandando a la prueba de eliminación al oponente. "Has tenido buenas ideas al repartir responsabilidades y has sido una buena directora de orquesta", le felicitó Pepe Rodríguez.

Ana, sin embargo, rompió a llorar. La concursante no estuvo a gusto en su papel de líder: "Me sentía muy mal en general. Me he sentido bastante desbordada". El equipo acumuló retrasos y su postre no gustó a los comensales. "Vaya cumpleaños", se quejó la sevillana, por lo que fue su peor regalo: el liderazgo.