'En boca de todos' muestra la declaración de los amigos que acompañaban a María León el día de su detención: "Hubo un trato violento"

Aún continúan conociéndose detalles de la detención de María León el pasado 1 de octubre de 2022 en Sevilla y En boca de todos ha compartido este martes la que fue la declaración de cuatro de los amigos que estaban con ella aquella noche.

Todo sucedió en la avenida de María Luisa, cuando la Policía paró a un ciclista que iba con una copa en la mano y estaba ebrio. Los agentes "solicitaron la presencia de un vehículo de despistaje, al igual que el de alcoholemia", señaló el atestado policial. En ese momento, un grupo de personas, entre las que se encontraba la actriz, llegaba por la acera y comenzó a grabar con su móvil, pese a que los agentes le pidieron que no lo hiciera.

Según el atestado, tras decirle a uno de los policías "tonto, ¿tú qué eres, el sheriff?", el agente le pidió a María León que le mostrase su documentación, pero ella señaló que no llevaba encima su DNI, por lo que debía acompañarlos para poder identificarla. Además, la actriz propinó un puñetazo y una patada a uno de los agentes.

En boca de todos mostró imágenes del momento de la detención y, ahora, ha vuelto a tener acceso a más grabaciones, en este caso de la declaración de cuatro amigos de la actriz presentes en el lugar. De hecho, los agentes aseguraron que se interpusieron en su arresto, algo que ellos negaron.

"Yo me aparté del vehículo en cuanto vi que iban a iniciar la marcha", dijo el primero de estos testigos, cuya identidad es anónima. Aun así, un segundo declarante sí confirma que ayudaron a la intérprete a salir del coche: "Hay otro miembro del equipo artístico que le abre la puerta y ella sale corriendo".

El primero de ellos volvió a pronunciarse para hablar de las formas con las que los policías se dirigieron a ella: "La tenían rodeada, agarrándola, inmovilizándola... Con un trato, bueno, no sé, violento".

"Actitud poco conciliadora, bastante retadora. Me coge de los hombros y me empieza a hacer presión en una de las piernas, como una llave de judo, y me tira al suelo", opinó el segundo testigo.

"Había como una sensación de violencia", añadió una de las amigas, que también estaba declarando. "María León estuvo grabando esto con el móvil, llegó un policía y nos empujó", aseguró un cuarto testigo.

"Vi el móvil, me puse a grabar y me dijeron 'no grabes', y me tiraron por estar grabando", comentó de nuevo la mujer.