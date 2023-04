Isa Pantoja defiende a su novio, Asraf Beno, tras sus peleas con su primo, Manuel Cortés: "Yo no me humillaría más"

Isa Pantoja no puede ocultar su cabreo tras las acciones de su primo hacia su pareja. La televisiva ha acudido a Honduras para mostrarse su apoyo a Asraf, su mayor pilar.

La colaboradora de televisión no duda lo más mínimo en defender a su novio por encima de todo. Por esta razón, la relación con sus primos, Manuel y Alma Cortés, se encuentra en su momento más tenso.

Todo comenzó cuando comenzó la nueva temporada de Supervientes, y es que desde el primer episodio del reality no han dejado de pelear. A cada discusión, los tonos suben más y no parecer haber una manera de poder llegar a un acuerdo. Isa, por su parte, tiene muy claro a quién apoya.

Tanto en el plató como en la isla, la hija de Isabel Pantoja ha defendido a su chico y, como consecuencia, ha tenido más de un encontronazo con Raquel Bollo, su tía.

"Me alegro de que el programa haya separado a Manuel y a Asraf", ha asegurado la joven al llegar a Honduras. "Su relación no mejora y me alegro de que él ya no vaya a tener ese machaque. Asraf ha intentado tener una relación, al menos cordial, con él, pero si la otra persona no quiere, yo no me humillaría más".

Isa se ha preguntado si esta tensión podrá llegar a repercutir en "su relación a la larga". Por ello, Isa no lo ha dudado y se reunirá con sus primos.