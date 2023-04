'Sálvame' desvela la mala actitud de Anabel Pantoja con restaurantes y hoteles que tuvo que gestionar Yulen Pereira: "Es un cuadro"

Sálvame ha desvelado algunos malos comportamientos que habría tenido Anabel Pantoja con establecimientos con los que colaboraría como influencer. El programa de Telecinco ha mostrado este martes algunos mensajes tanto de los organizadores como del propio Yulen Pereira gestionando estas situaciones.

Todo se remontaría principalmente a un viaje en Menorca que hizo la pareja el verano pasado, tras su paso por Supervivientes. "Confírmame lo del cambio de habitación. No me mates. Ya le he dicho a esta que mañana nos cambiamos y no quiero ser negro muerto", le decía el esgrimista al organizador en un hotel.

Además, la tertulia ha conseguido audios de los propios establecimientos. "Ella no come nada de pescado. Está muy a disgusto ahora mismo, no quiere cenar nada. Está siendo un poco desagradable, la verdad. Ella quiere que le hagamos carne y aquí no tenemos carne", habría dicho el encargado de un restaurante de Sushi en Menorca.

Finalmente, habrían abandonado el local. El programa de Telecinco también ha compartido otros mensajes escritos de Yulen Pereira. "Está siendo un cuadro. Anabel con un cabreo que flipas porque aquí solo hay sushi", le habría comentado al organizador de la colaboración. "Qué vergüenza, lo siento", se disculpaba el deportista.